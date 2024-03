"Langweiligste Meta aller Zeiten": Title-Update 11 reagiert auf Flanken-Kritik

Die extrem flankenlastige Meta von EA SPORTS FC 24 wurde zuletzt harsch kritisiert. Der Entwickler will das Gameplay mit Title-Update 11 entsprechend anpassen und schwächt daher einige PlayStyles ab.

Von der "langweiligsten Meta aller Zeiten" schrieb Marokkos eNationalcoach Bassy Saad jüngst auf X. Als "unglaublich schlecht anzuschauen" stufte FUTWIZ-Profi Tom Stokes den FC-24-eSport ein. RBLZ- und DFB-Trainer Daniel Fehr startete sogar eine Umfrage, ob PlayStyles wie "In der Luft" für Wettbewerbe auf höchstem Level gesperrt werden sollten - fast 70 Prozent der Abstimmenden sprachen sich dafür aus.

Kern des Ärgers: Zahlreiche eSportler setzten in den vergangenen Wochen und Monaten vorrangig auf Flanken und Kopfbälle, da diese in FC 24 überaus effektiv sind. Das Kombinationsspiel wurde hingegen oftmals vernachlässigt, was nicht gerade zur Attraktivität des Geschehens auf dem virtuellen Rasen beitrug. EA SPORTS scheint auf die Kritik zu reagieren und will die Meta mit Title-Update 11 umkrempeln.

Nerfs für "Power-Kopfball+" und "In der Luft+"

Der Entwickler bezeichnet den neuen Patch als "Frühlings-Update". Ein solcher soll metaphorisch auch im Gameplay von FC 24 Einzug halten. Diverse PlayStyles und PlayStyles+ werden angepasst - darunter eben "Power-Kopfball+" und "In der Luft+", die wichtig für die Flanken-Meta waren. Bei Ersterem wird die Ballgeschwindigkeit verringert, bei Zweiterem die Sprunghöhe der digitalen Profis im Lauf.

Die Nerfs dieser beiden PlayStyles+ sind in den Patch-Notes als "erhebliche Anpassungen" vermerkt. Das gilt auch für "Unerbittlich" und "Unerbittlich+" sowie "Power-Schuss" und "Power-Schuss+", die ebenfalls abgeschwächt werden. Neun weitere Spielstile sind hingegen nur "leicht abgeändert" - darunter etwa "Weiter Pass" und "Weiter Pass+", bei denen die Präzision von Flanken verringert wird.

Torlinien-Rettungsgrätsche à la Niklas Süle

Das Frühlings-Update bringt außerdem neue Animationen mit: Dank Hypermotion V und dessen volumetrischer Daten werden vier Schüsse, eine Klärungsaktion und ein Skill-Move frisch in FC 24 hinzugefügt. Bei der Spezialbewegung handelt es sich um den "Idle Stepover" - inspiriert durch Real Madrids Vinicius Junior. Die Klärungsanimation basiert auf Niklas Süles spektakulärer Rettungsgrätsche auf der Torlinie beim Champions-League-Spiel des BVB gegen PSG.

Durch alle Modi hindurch ziehen soll sich die Anpassung der CPU-KI-Schwierigkeit "Legende". Virtuelle Teams, die für Tiki-Taka bekannt sind, werden von dieser Herangehensweise eher abrücken, je näher sie dem gegnerischen Strafraum kommen. Zudem erhöht EA SPORTS die Wahrscheinlichkeit, dass KI-Profis einen speziellen Schusstyp anhand des jeweiligen Spielstils ausführen. Digitale Akteure mit niedrigen Ruhe-Werten wiederum werden fehleranfälliger, wenn sie unter Druck gesetzt werden.

Neue FUT-Spezialkarten und Gesichter

Explizit für Ultimate Team hat der Publisher drei neuen Spieler-Karten vorgesehen. Es handelt sich jeweils um Player-Moments-Objekte für Profis der drei Premier-League-Aufsteiger: Anel Ahmedhodzic (Sheffield United), Carlton Morris (Luton Town) und Benson Manuel (FC Burnley). Das Trio zählt auch zu denjenigen Spielern, die neue Starheads, also gescannte Gesichter in FC 24 erhalten.

Insgesamt 86 Spieler und Trainer sollen dadurch im Zuge eines noch ausstehenden Server-Releases deutlich realistischer gestaltet werden. Rasmus Höjlund (Manchester United), Jeremy Doku (Manchester City), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) sowie Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) sind bereits bekannt.

Vollständige Patch-Notes von Title-Update 11

Gameplay

Leicht angepasst wurden die folgenden Spielstile:

Tiki-Taka | Die Präzision und Passqualität von Direktpässen wurden verringert.

Schnittstellenpass | Die Präzision von Vollspannpässen wurde verringert.

Schnittstellenpass+ | Die Präzision von Vollspannpässen wurde erhöht.

Abdrängen | Die maximale mögliche Geschwindigkeit beim Sprint-Abdrängen wurde reduziert.

Ruhepol | Die Abschirmen-Effektivität mit dem Ball wurde reduziert.

Ruhepol+ | Die Abschirmen-Effektivität und die Effektivität des Stärke-Attributs beim Abschirmen wurden erhöht.

Weiter Pass und Weiter Pass+ | Die Präzision von Flanken wurde verringert.

Power-Kopfball | Die Ballgeschwindigkeit bei Kopfbällen mit geringerer Kraft wurde erhöht.

Ruhender Ball | Die Länge der Vorschau-Linie bei Standardsituationen wurde verringert.

Erheblich angepasst wurden die folgenden Spielstile:

Power-Kopfball+ | Die Ballgeschwindigkeit bei Kopfbällen mit mittlerer bis starker Kraft wurde reduziert.

Unerbittlich und Unerbittlich+ | Das Ausmaß der Erholung in der Halbzeit- und der Verlängerungspause wurde reduziert.

In der Luft+ | Die Sprunghöhe beim Laufen wurde reduziert. Das gilt auch für die Sprunghöhe bei leichtem Lauf.

Powerschuss und Powerschuss+ | Die Ballgeschwindigkeit bei Powerschüssen wurde reduziert.

Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen:

Die bisherige einzigartige Ballrollen-Stand-Animation für die Spielstile "Trickster" und "Trickster+" wurde durch eine neue Animation ersetzt.

Die frühere einzigartige Ballrollen-Animation kann jedoch weiterhin ausgeführt werden, allerdings mit einer anderen Eingabe.

Das Verhalten der CPU-KI auf der Schwierigkeitsstufe "Legende" wurde angepasst.

Legendarische KI-Teams, die für ihr Tiki-Taka bekannt sind, konzentrieren sich weniger darauf, diesen Spielstil zu verwenden, wenn sie sich in der Nähe des gegnerischen Strafraums befinden.

Die KI eines CPU-Spielers führt wahrscheinlicher Schusstypen entsprechend seines jeweiligen Spielstils (falls zutreffend) aus.

Spieler mit niedrigeren Ruhe-Werten machen eher Fehler, wenn Pressing auf sie ausgeübt wird.

Es wurden eine neue Klärungsanimation und vier neue Schussanimationen basierend auf realen volumetrischen Daten hinzugefügt.

Ultimate Team

Es wurde folgende Änderung vorgenommen:

Auf der Schwierigkeitsstufe Legende wird in Squad Battles und im Solo-Ultimate-Team-Draft nicht mehr der Wettkampfmodus verwendet.

Folgende Probleme wurden behoben:

Die Stadionlichter konnten sich in einigen Situationen während der Spiele verdunkeln.

In einigen Aufgaben wurden Platzhalter-Bilder angezeigt.

In einigen Fällen funktionierte das Verletzungs-Pausenmenü nicht wie beabsichtigt.

Einige Benutzeroberflächen-Anzeigen einiger Spielstile wurden nicht immer an ihren beabsichtigten Positionen angezeigt.

Beim Anschauen eines Teams in Squad Battles wurden die Spielerobjekte nicht immer korrekt angezeigt.

Das Entwickeln eines Icon-Spielerobjekts konnte den Icon-Profilabschnitt aus seinem Spieler-Bio-Bildschirm entfernen.

Ein Stabilitätsproblem konnte beim Ansehen der Spieler-Bio von Leihobjekten auftreten.

Die Level-12-Saisonboni wurden nicht korrekt angezeigt.

Ein Stabilitätsproblem konnte manchmal im Spielende-Pausenmenü auftreten.

Allgemein, Audio und Visuell

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Einige Nachrichten, Tasten-Anzeigen, Torjubel, Bälle, Handschuhe, Stiefel, Trikots, Wappen, Banner, Fahnen, Schals und Choreos wurden aktualisiert.

86 Starheads wurden hinzugefügt, 9 wurden aktualisiert. Sie werden im Spiel nach einem Server-Release hinzugefügt.

Folgende Probleme wurden behoben:

Einige Stabilitätsprobleme wurden behoben.

Fehlerhafte Texte und Platzhaltertexte sowie Tasten-Konflikte wurden behoben.