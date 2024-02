FC 24: Die günstigsten Fünf-Sterne-Skiller für den Karrieremodus

Daniel-Kofi Kyereh - ZOM - SC Freiburg - 4,5 Millionen Euro

Der Ghanaer laboriert weiterhin an einem Kreuzbandriss, kann in FC 24 aber trotzdem auflaufen. Im Spiel bekommt ihr mit dem Freiburger einen feinen Techniker, der mit Tricks, hoher Beweglichkeit und guter Balance einigen Verteidigern Knoten in die Beine spielen kann. kicker eSport/EA SPORTS