"Golden Boot": Mukhtar ist erster deutscher Torschützenkönig der MLS

Hany Mukhtar (27) hat sich in einem engen Rennen als erster Deutscher den Titel des Torschützenkönigs in der MLS gesichert.

Erst am letzten Spieltag der Regular Season stand fest: Hany Mukhtar holt sich mit 23 Toren den "Golden Boot" der MLS. Der Berliner setzte sich mit nur einem Treffer Vorsprung auf den Argentinier Sebastian Driussy (Austin FC) und den Ungarn Daniel Gazdag (Philadelphia Union) durch.

Mukhtar ist der erste Spieler des Nashville SC und der erste deutsche Spieler in der Geschichte der Liga, der diese Auszeichnung erhält. Als Belohnung gab es einen Burger im Teambus nach dem 1:0-Erfolg beim Los Angeles FC, bei dem der 27-Jährige ohne eigenen Treffer blieb.

Dank Mukhtars sensationeller Torausbeute belegte Nashville den fünften Platz in der Western Conference und sicherte sich damit die dritte Teilnahme an den Play-offs in Folge. Mukhtar war in dieser Saison für 44,2 Prozent der Tore des Vereins verantwortlich (23 von 52) und lieferte elf Assists. Er ist zudem Favorit für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison.

Nun steht in der ersten Play-off-Runde zunächst ein Spiel gegen LA Galaxy an. Der Sieger dieses Duells trifft auf Los Angeles FC, das als bestes Team der Western Conference zunächst ein Freilos hat.

