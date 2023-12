La Liga macht VAR-Gespräche ab Januar 2024 öffentlich

Der zuletzt neu entflammten Diskussion um den Videobeweis in Spanien soll schon bald die Dynamik genommen werden. RFEF und La Liga führen signifikante Veränderungen ein, die vor allem mehr Transparenz bieten sollen. Startschuss ist bereits im Januar 2024.

Kontakt mit dem VAR: In Spanien werden Gespräche bei einem Videobeweis veröffentlicht. imago images

Einen ähnlichen Schritt hatte bereits die mexikanische Liga initiiert, nun zieht Spanien mit seinen obersten beiden Ligen nach. Der spanische Verband RFEF sowie der Ligaverband haben sich darauf geeinigt, künftig "Bild- und Tonaufnahmen der Gespräche zwischen dem Schiedsrichter auf dem Spielfeld und dem VAR-Schiedsrichter bei der Überprüfung des Spiels auf dem Spielfeldmonitor über die offiziellen Betreiber der Wettbewerbe und nach dem Ende jedes Wettbewerbstages des Spieltags zu veröffentlichen".

Eine neue Stufe der Zusammenarbeit sei dadurch erreicht - und vor allem eine neue der Transparenz. Bilder und Audios sollen samstags, sonntags und montags veröffentlicht werden, um "das Erlebnis der Fans zu verbessern und ein besseres Verständnis der Schiedsrichterentscheidungen bei den Zuschauern zu fördern".

Bereits in den kommenden Tagen wollen sowohl der RFEF als auch La Liga weitere Informationen und Lehrmaterialien über ihre sozialen Netzwerke verbreiten, "um Fans und Medien zu helfen, diese neue Dynamik zu verstehen".

Dafür bleibt schließlich auch nur wenig Zeit: Das Projekt startet bereits mit dem 20. Spieltag in La Liga sowie dem 22. im spanischen Unterhaus - dieser erstreckt sich vom 12. bis zum 15. Januar. Einen "Testlauf" wird ebenfalls geben. Vor der Einführung in den Ligen wird das System im Rahmen der Supercopa geprobt.

Der spanische Supercup - fast schon traditionell in Saudi-Arabien ausgetragen - sieht Halbfinals zwischen Real Madrid und Atletico sowie dem FC Barcelona und CA Osasuna am 10. und 11. Januar vor. Das Finale steigt am 14. Januar.