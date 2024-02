Messi rettet spätes Remis: Ex-Frankfurter ärgert Inter Miami

Inter Miami hat einen Sechs-Punkte-Start in die neue MLS-Saison verpasst. Bei Los Angeles Galaxy rettete vielmehr Lionel Messi spät noch einen Punkt. Sandro Schwarz' Team blieb zum Auftakt torlos.

Mit viel Glück hat Inter Miami beim zweiten Auftritt in der neuen MLS-Saison die erste Niederlage vermieden. Drei Tage nach dem 2:0-Heimsieg im Auftaktspiel gegen Real Salt Lake rettete Lionel Messi seiner Mannschaft in der Nacht auf Montag (MEZ) in der Nachspielzeit ein 1:1-Remis.

Nachdem die Gastgeber in einer dominanten, jedoch torlosen ersten Hälfte zunächst einen von Sergio Busquets verursachten Elfmeter vergeben hatten - Torhüter Drake Callender parierte gegen den langjährigen Barca-Profi Riqui Puig (13.) -, war es Dejan Joveljic, der L.A. in Führung brachte. Der 24 Jahre alte Serbe, der zwischen 2019 und 2021 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag gestanden, sich aber nicht durchgesetzt hatte, schob nach Querpass von Marco Delgado ein - dieser hatte nach einem von Callender zur Seite abgewehrten Fernschuss schnell reagiert (75.).

Weil sich Delgado in der 87. Minute allerdings eine Gelb-Rote Karte abholte, spielte Inter die finalen Minuten in Überzahl und wusste das zu nutzen. In der dritten Minute der Nachspielzeit grätschte Messi eine flache Hereingabe von Jordi Alba im Strafraum unter die Latte und jubelte über sein erstes Saisontor.

Gressel: "Das hätte auch anders ausgehen können"

"Das war kein leichtes Spiel, das hätte auch anders ausgehen können. Gerade mit dem Elfmeter und den guten Chancen in der ersten Halbzeit. Es ist deswegen etwas glücklich, dass wir noch 1:1 spielen. Aber da macht die individuelle Qualität ein bisschen was aus", sagte Messis neuer Teamkollege Julian Gressel, der erneut in der Startelf gestanden hatte, der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist nicht leicht, in dieser Liga zu spielen, mittwochs in Florida und dann drei Tage später nach einem Sechs-Stunden-Flug auf der anderen Seite des Kontinents." Nach der Doppelschicht geht es für Inter erst am Samstag (22.30 Uhr MEZ) zuhause gegen Orlando City weiter.

Mit einem Remis musste sich auch Sandro Schwarz bei seinem MLS-Debüt als neuer Trainer der New York Red Bulls begnügen. Das Team um den Ex-Leipziger Emil Forsberg spielte beim Nashville SC, der in der Vorsaison wie die Red Bulls in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden war, 0:0.