Kurzer Aufgalopp mit Trainer Nenad Bjelica

Am Montag trainierte Union Berlin erstmals mit seinem neuen Übungsleiter. Die erste Dienstreise steht schon am Dienstag nach Braga an.

Nenad Bjelica wurde am Sonntag als neuer Chefcoach des 1. FC Union Berlin vorgestellt. Am Montagvormittag erlebte der 52 Jahre alte Kroate im 0 Grad kalten Köpenick seine erste Platzeinheit. Die fiel mit rund einer Stunde Dauer relativ kurz aus. Aber der zweifache Meistertrainer von Dinamo Zagreb hatte ohnehin angesichts der Kürze der Zeit bis zum nächsten Spiel am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League bei Sporting Braga vorab verkündet, eher auf psychologischem Gebiet auf die Akteure einwirken zu wollen. "Ich will versuchen, mit den Jungs positiv zu reden und sie auf eine positive Spur zu bringen", hatte Bjelica erklärt.

Das wurde bei seinem ersten Training deutlich, welches Medienvertreter rund 30 Minuten verfolgen durften. Schon vor Beginn unterhielt sich Bjelica lange mit Kapitän Christopher Trimmel und seinem Stellvertreter Rani Khedira. Im Anschluss sprach Bjelica noch einmal mehr als drei Minuten zur im Kreis stehenden gesamten Mannschaft. 15 Pflichtspiele ohne Sieg gilt es aus dem Kopf zu kriegen.

Ihr Debüt auf dem Trainingsgelände feierten auch die Kroaten Danijel Jumic und Luka Bjelica. Jumic wurde von Trainer Nenad Bjelica als Co-Trainer mitgebracht. Sohnemann Luka hospitiert nach Klubangaben nunmehr bei den Eisernen. Von den zuletzt ausgefallenen Akteuren standen Abwehrmann Leonardo Bonucci und Brenden Aaronson am Montag im medial einsehbaren Teil des Trainings wieder auf dem Platz. Weiterhin fehlten dagegen die verletzten Stammspieler Danilho Doekhi und Sheraldo Becker.

Am Dienstagvormittag trainiert Union letztmals in Berlin. Am frühen Nachmittag beginnt die Reise in Richtung Braga. Dort erfolgt am Abend eine Begehung im Estadio Municipal. Wenn Union am Mittwoch bei Sporting punktet, bleibt die Chance erhalten, in der Europa League zu überwintern. In der Europa-League-Partie der Vorsaison hatte der FCU in Braga allerdings am 15. September 2022 eine 0:1-Niederlage kassiert.