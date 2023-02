"Kurz schütteln" ohne Gürleyen: DFB sperrt SVWW-Leistungsträger

Der SV Wehen Wiesbaden muss zweimal auf Leistungsträger Ahmet Gürleyen verzichten, wie der Verein am Montag mitteilte.

Ahmet Gürleyen war bei der 1:2-Heimniederlage der Wiesbadener gegen Aue in der 13. Minute vom Platz verwiesen worden. Schiedsrichter Wolfgang Haslberger hatte die Rote Karte gezückt, weil der SVWW-Verteidiger den durchgebrochenen Gäste-Offensivmann Omar Sijaric zu Fall gebracht hatte.

Das DFB-Sportgericht hat für die Notbremse am Montag "wegen unsportlichen Verhaltens" eine Sperre von zwei Spielen für Gürleyen ausgesprochen. Der 23-Jährige fehlt der Kauczinski-Elf am kommenden Samstag in Osnabrück und eine Woche später gegen den FC Ingolstadt.

"Das war ein sehr undankbares Spiel durch die Rote Karte", hatte Aues Coach Pavel Dotchev nach der Partie, die sein Team siegreich beendet hatte, erklärt. Kauczinski indes lobte den Einsatz seiner Mannschaft in Unterzahl: "Wir hätten einen Punkt verdient."

"So was passiert zwischendurch", fügte der SVWW-Trainer an. "Jetzt heißt es einfach: kurz schütteln und analysieren" - und in Osnabrück ohne den in dieser Spielzeit starken Gürleyen wieder in die Erfolgsspur kommen. Der Abwehrmann bringt es auf 20 Einsätze, 19 davon in der Startelf (kicker-Durchschnittsnote 3,08).