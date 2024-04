Kunerts Vertrag endet: BFC Dynamo sucht einen neuen Trainer

Der BFC Dynamo hat am Dienstag verkündet, dass er mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen wird. Dirk Kunert muss somit nach rund einem Dreivierteljahr wieder seine Sachen packen.

Es sind nicht viele Worte, die der BFC Dynamo in seiner offiziellen Mitteilung nach draußen dringen lässt, doch der Inhalt ist Aussage genug: Dirk Kunert wird nur noch wenige Wochen Trainer des einstigen DDR-Serienmeisters sein, in der kommenden Saison wird im Sportforum Hohenschönhausen ein neuer Coach an der Seitenlinie stehen. Dieser wird ab sofort gesucht. Kunert übernahm nach dem Abgang von Aachens aktuellem Aufstiegstrainer Heiner Backhaus im September 2023 und holte mit den Berlinern bislang 13 Siege in 25 Regionalliga-Partien.

Auch die Gründe der Trennung liegen auf der Hand: Sollte im Endspurt nicht noch ein mittelschweres Fußballwunder geschehen, wird der BFC erneut nicht in die 3. Liga aufsteigen. Sportchef Angelo Vier erklärt gegenüber dem kicker: "Wir hatten gemeinsam eine Analyse und an dessen Ende stand die Quintessenz, dass wir den Vertrag nicht verlängern. Es ist eine Personalentscheidung." Konkret getroffen wurde diese Entscheidung am vergangenen Wochenende im Anschluss an die 2:3-Niederlage bei Abstiegskandidat Hansa Rostock II. Die Mannschaft wurde Montagabend informiert.

Die unmittelbare Zukunft hält am Samstag ein Heimspiel gegen Energie Cottbus bereit. Darauf will sich auch Kunert fokussieren, der sein baldiges Aus in der Hauptstadt auf kicker-Nachfrage so kommentiert: "Wir haben offene Gespräche geführt und für beide Seiten ist die Entscheidung so in Ordnung. Ich hatte eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit beim BFC. Nichtsdestotrotz haben wir noch drei Spiele und wollen möglichst viele Punkte holen. Wir haben jetzt Cottbus vor der Brust. Das wird ein geiles Spiel und wir können das Zünglein an der Waage sein."

Für Vier gilt es nun wegweisende Entscheidungen zu treffen. Er verrät: "Wir erstellen jetzt ein Anforderungsprofil für den neuen Trainer, das wir aber nicht in die Öffentlichkeit tragen werden. Da spielen viele Aspekte eine Rolle. Die Planungen für die neue Saison sind jetzt im Gange."