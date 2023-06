Küsse für die Hantel und La Ola à la Usain Bolt

Beim Kraftdreikampf der Special Olympics World Games zeigt sich die Verschiedenheit der Charaktere eindrücklich. Ein Deutscher gewinnt vier Medaillen gleichzeitig.

An- und Entspannung: Die Kraftdreikämpfer Danilo Pasnicki (li. und Mi.) und Jesus Torres Cisneros. imago images

Aus Berlin berichten Paul Bartmuß und Thomas Müller

Sollte Nawwaf Alsahli mal ein neues Betätigungsfeld suchen, er könnte auch als Entertainer arbeiten. Nach jedem seiner insgesamt neun Versuche am Mittwoch führte der Kraftdreikämpfer aus Saudi-Arabien eine neue, eigene Choreo auf, eine neue Art, um sich zusammen mit dem Publikum zu feiern.

Mal facht er eine La Ola im Publikum an, um noch in der gleichen Bewegung wie Sprintstar Usain Bolt auf die Knie zu gehen und einen imaginären Bogen zu spannen. Beim nächsten Mal trommelt und stampft er auf dem Boden. Oder er führt einen fast schon lasziven Tanz auf. Das Publikum liebt es. Ob der Versuch zuvor übrigens gültig war oder nicht, interessiert nur am Rande.

Kraftdreikampf bei den Special Olympics World Games ist eine kleine Welt für sich. Wummernde Musik zieht einige Zuschauer an, noch mehr Applaus als dem extrovertierten Alsahli spenden sie nur dem Lokalmatadoren: Danilo Pasnicki aus Baden-Württemberg tritt in der Wettkampfklasse M13 mit breitem Kreuz und strammem Schritt auf.

Kurzer Moment des Konkurrenzkampfs - beim Trainer

Beim Kniebeugen und im Kreuzheben gewinnt er Silber, beim Bankdrücken Gold. Macht insgesamt in der Dreikampf-Endabrechnung noch einmal Silber. Insgesamt kommt der Mexikaner Jesus Torres Cisneros auf einen leicht besseren Wert, fünf Kilogramm fehlen in der Endabrechnung auf den Sieger. "Schade war der letzte Satz beim Kreuzheben", sagt Pasnicki hinterher über die letzte der drei Disziplinen. "Irgendwie war die Power weg."

Sein Trainer erklärt, dass man ins Risiko habe gehen müssen. "Wir mussten ein bisschen pokern. Wenn wir die Gesamtwertung gewinnen wollten, mussten wir mindestens 2,5 Kilogramm mehr heben als der Mexikaner." Denn der wiegt ein paar Hundert Gramm weniger als Pasnicki - bei Gleichstand entscheidet das Körpergewicht über den Sieger.

"Mega bombe" beurteilt Pasnicki die Stimmung in der Berliner Messe. Schon 2015 war er bei den World Games in Los Angeles dabei, gewann damals eine Silber- und drei Bronzemedaillen. Diesmal also ist auch Gold dabei.

Dass es neben all dem freundschaftlichen Miteinander auch um einen Wettkampf geht, zeigt eine Szene beim Bankdrücken. Als Konkurrent Cisneros seinen letzten Versuch steht - mit zwei zu eins Stimmen der Kampfrichter -, rennt Pasnickis Coach auf die Offiziellen zu. Er fuchtelt herum und zeigt an, dass der Mexikaner die Technik nicht ordnungsgemäß ausgeführt habe. Vergebens.

Guo fällt regelmäßig einem der Kampfrichter um den Hals

Cisneros, der spätere dreimalige Goldmedaillen-Gewinner, sinkt zweimal nach seinen Versuchen auf die Knie und küsst die Gewichtscheibe an der Hantel. Im Kraftdreikampf der World Games haben sich ganz verschiedene Charaktere eingefunden: solche, die ihre Bestleistung vermutlich nur unter frenetischem Applaus erreichen können, die im Rampenlicht aufblühen. Und die anderen, denen er Trubel völlig egal zu sein scheint.

Definitiv zu ersterer Sorte gehört der Chinese Pengqiang Guo, der nach geschafften Versuchen regelmäßig einem der drei Kampfrichter um den Hals fällt. Auch wenn dem das nicht so recht zu sein scheint - egal. Guo meint die Umarmung so herzlich, wie sie ausfällt, und er wird für seine Art gefeiert.

Das wiederum führt zu einer amüsanten Szene: Der folgende Athlet - Alsahli, ebenjener Bolt-La-Ola-Tänzer, glaubt, der Applaus für Guo gelte ihm, und sprintet hektisch auf die Bühne. Sein Betreuer stürzt hinterher, fängt den Saudi-Araber ein und holt ihn zurück.

Von einer nächsten selbstbewussten Showeinlage wenige Sekunden nach dem folgenden Versuch hält das Alsahli natürlich nicht ab. Wieso auch?