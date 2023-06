Erste Medaillen für das deutsche Team

Die erste Goldmedaille dieser Weltspiele geht nach Hongkong. Auch das deutsche Team darf bei den Special Olympics World Games in Berlin jubeln.

Die Freiwasserschwimmer Kai-Jürgen Pönisch und Patrizia Spaulding gewannen am Montag die Rennen ihrer jeweiligen Klassen und erzielten die erhofften Erfolge. Der Berliner Pönisch siegte auf der Regattastrecke in Grünau nach 1500 m in 28:34,8 Minuten, Spaulding (Mosbach) setzte sich nach 34:34,7 Minuten durch.

Zuvor hatte die hessische Leichtathletin Annika Meissner für die erste deutsche Medaille gesorgt. Die 36-Jährige kam über 5000 m im Hanns-Braun-Stadion im Olympiapark mit 27:28,97 Minuten als Zweite ins Ziel und sicherte sich mit ihrer persönlichen Bestleistung Silber. Gold gewann Monica Prieto aus Paraguay (21:40,13 Minuten).

Fünf Jahre Training für die erste Goldmedaille

Die erste Goldmedaille der Weltspiele hatte Cheuk In Wai aus Hongkong in der Rhythmischen Sportgymnastik geholt. "Ich bin sehr glücklich über diese erste Medaille, die ich schon mal mit nach Hause nehmen darf. Bei meinen Übungen heute hat alles gut geklappt, morgen geht es mit noch mehr Wettbewerben weiter", sagte die 15-Jährige im "CityCube" auf dem Messegelände. Etwa fünf Jahre lang hat sie für die Weltspiele in Berlin geübt.

Eine Special-Olympics-Besonderheit: Nach den Regeln des Weltturnverbandes FIG dürfen in der Rhythmischen Sportgymnastik nur Frauen antreten. Bei den Special Olympics World Games können auch Männer in den unteren Wettkampfstufen teilnehmen. Bei den Weltspielen ist zusätzlich ein Wettbewerb angeboten für Athletinnen und Athleten, die sitzend turnen.

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an. Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt - und damit erstmals in Deutschland.