Küc sorgt bei Viktoria Berlin für "Ruhe und Klasse"

Nach einer bisher schwierigen Saison steigerte sich der FC Viktoria 1889 Berlin zuletzt. Einen großen Anteil daran hat Mittelfeldspielers Enes Küc, der zu Beginn noch verletzt war.

Wettbewerbsübergreifend ist Viktoria Berlin seit Ende Oktober ungeschlagen. Neben dem Einzug in das Viertelfinale des Berliner Landespokals gab es in der Regionalliga Nordost zwei Siege und zwei Remis. Die Erfolge gegen die direkten Konkurrenten SV Lichtenberg 47 (1:0) und auch ZFC Meuselwitz (2:0) waren "unheimlich wichtig", sagt Viktoria-Coach Semih Keskin.

Der Drittliga-Absteiger hat nach dem Kaderumbruch im Sommer mit 20 neuen Spielern mittlerweile an Stabilität gewonnen. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Mannschaft Zeit braucht, um sich zu finden. Die Spieler mussten sich einspielen und aufeinander abstimmen. Das klappt jetzt immer besser", betont der 33 Jahre alte Trainer.

Dazu beigetragen hat auch die Rückkehr des Mittelfeldspielers Enes Küc (26), der in den ersten neun Ligaspielen aufgrund einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ausgefallen war. "In einer fitten Verfassung verleiht Enes unserem Spiel eine gewisse Ruhe und Klasse", sagt Keskin über den Mittelfeldakteur, "im Moment ist er noch nicht bei 100 Prozent, aber in der Rückrunde wird er noch wichtiger werden." Zusammen mit Abwehrakteur Tobias Gunte (25) und Mittelfeldmann Christopher Theisen (29) sei Küc "eine der Stützen des Teams. Wir wollen aber auch, dass andere Spieler mit der Zeit in eine solche Rolle hineinwachsen", so der Viktoria-Coach.

Durch die Absage des 17. Spieltags befinden sich die Berliner wie auch die restlichen Teams der Regionalliga Nordost frühzeitig in der Winterpause und können sich nun in Ruhe auf die zweite Saisonhälfte im kommenden Jahr konzentrieren.

Der genaue Vorbereitungsplan steht noch nicht fest, da auch eventuelle Neuansetzungen berücksichtigt werden müssen. "Es ist aber gut möglich, dass wir ins Trainingslager in die Türkei fliegen", sagt Keskin.