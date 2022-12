Schnee und Kälte: 17. Spieltag der Regionalliga Nordost abgesagt

Schnee und eisige Temperaturen machen die Plätze unbespielbar: Bis zum Mittwochabend wurden alle Nordost-Regionalliga-Partien am Wochenende abgesagt.

Während sich alle anderen Staffeln - ausgenommen das noch nicht abgesagte Nachholspiel zwischen Kassel und Hoffenheim II in der Südwest-Gruppe - bereits in der Winterpause befinden, sollte am Wochenende in der Regionalliga Nordost das Leder noch einmal abschließend rollen, bevor es nach dem 17. Spieltag dann in die kurze fußballfreie Zeit geht. Zeichnete sich bereits am Dienstag ab, dass zahlreiche Partien nicht stattfinden werden würden, machte der Mittwoch - und mit ihm Schnee und frostige Temperaturen - einen Strich durch alle weiteren Partien.

"Gerne hätten wir euch noch mal ein Heimspiel zum Jahresausklang beschert", schreibt der FC Rot-Weiß Erfurt in einer Meldung, doch die äußeren Bedingungen ließen ein Spiel gegen die VSG Altglienicke am Freitagabend nicht mehr zu. "Das Steigerwaldstadion ist in mehreren Bereichen zugefroren, wodurch die Sicherheit der Spieler, Zuschauer und allen Spieltagspartnern nicht vollumfänglich gewährleistet werden kann." "Zu viel Schnee und Eis" lassen laut Verantwortlichen auch im Greifswalder Volksstadion keinen Fußball zu.

Auch in Halberstadt, das wurde dann am Mittwoch deutlich, wird am Freitag nicht gespielt - ebenso wie am Sonntag in Cottbus und bei Viktoria Berlin. Samstag-Absagen flatterten bis zum Abend auch von Tennis Borussia, Lok Leipzig und final beim BFC Dynamo ins Haus. Damit wurden alle Partien abgesetzt.