KSC im Blick: Stellt der Jahn gegen Freiburg den Drittliga-Rekord ein?

Mit einer neu zusammengestellten Mannschaft mischt Absteiger Jahn Regensburg derzeit die 3. Liga mächtig auf. Die Oberpfälzer stehen dicht vor einem Rekord.

Am 23. September setzte Jahn Regensburg sein Heimspiel gegen Mitabsteiger SV Sandhausen mit 1:2 in den Sand. Alles roch zu diesem Zeitpunkt nach Findungsphase und Akklimatisierung in dieser 3. Liga. Nach dem Abstieg im Sommer belegten die Oberpfälzer nach dieser ersten Saisonniederlage und zuvor vier Unentschieden Rang acht. Sieben Spiele, sieben Tore - gerade in der Offensive lief es noch nicht rund im Team von Trainer Joe Enochs.

Muster an Effizienz

Gut zwei Monate später sieht es ganz anders aus an der Donau, herrscht eitel Sonnenschein rund um den Jahn. Der 1:0-Last-Minute-Coup in Dresden hat dem sensationellen Lauf der Regensburg zwischenzeitlich die Krone aufgesetzt. Die Enochs-Elf ist Tabellenführer und hat mittlerweile neun Siege in Serie angehäuft.

Als Muster an Effizienz hat Jahn Regensburg sich nicht nur ein sattes Polster von zehn Punkten Vorsprung auf Rang drei erarbeitet, sondern navigiert auch in Richtung Drittliga-Rekord.

Zehn Dreier am Stück, das ist der Bestwert in der Geschichte dieser Spielklasse. Aufgestellt vom Karlsruher SC in der Saison 2012/13. Seinerzeit gewannen die Badener zwischen dem 24. Oktober und dem 26. Januar alles, was es in der Liga zu gewinnen gab und schafften als Absteiger umgehend die Rückkehr in die 2. Liga.

Heimspiele gegen Freiburg und Köln

Ein gutes Omen auch für den Jahn? Um den zehnten Sieg zu schaffen und aus einem mit dem 1. FC Saarbrücken (Saison 2010/11, neun Siege zwischen dem 2.4. und dem 14.5.2011) geteilten zweiten einen mit dem KSC geteilten ersten Rang zu machen, muss Regensburg am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den SC Freiburg II aus dem Weg räumen. Auf dem Papier eine machbare Aufgabe, stehen die Breisgauer derzeit doch in der Abstiegszone.

Alleiniger Rekordhalter wären die Überflieger von der Donau (Enochs: "Wir bleiben bodenständig") übrigens, wenn sie nach Freiburg auch noch Viktoria Köln schlagen würden - ebenfalls in einem Heimspiel (Sonntag, 10.12., 13.30 Uhr).

Bayern und Bayer sind noch ein gutes Stück entfernt

Man darf also träumen in der Oberpfalz. Zumindest von einem Drittliga-Bestwert für die Geschichtsbücher. Um auch die Rekorde in Erster und Zweiter Liga angreifen zu können, muss Jahn Regensburg indes noch eine Zeitlang an seiner Serie arbeiten: Bayer 04 Leverkusen triumphierte einst im Unterhaus in den Saisons 1977/78 und 1978/79 in 14 Spielen in Reihe (29.4. bis 29.9.), Rekordmeister Bayern München gewann in der Beletage in der Spielzeit 2013/14 gleich 19 Partien hintereinander (19.10. bis 25.3.).