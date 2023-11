90.+3! Ballas feiert späten Siegtreffer gegen Dynamo

3. Liga - Highlights by MagentaSport 27.11.2023

4:58Der SSV Jahn Regensburg übernimmt nach dem 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden die Tabellenführung in der 3. Liga an diesem 16. Spieltag. Einen Eckball köpfte der Ex-Dresdner Florian Ballas dabei unhaltbar ins Netz und sicherte damit den neunten Regensburger Sieg in Serie.