Kramaric kontert Rabiot: Frankreich und Kroatien weiterhin sieglos

Die B-Elf der französischen Nationalmannschaft ist in Kroatien nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Beide Teams warten damit weiterhin auf einen Sieg in der Nations League.

Beide Teams verpatzten den Start in die Nations-League-Saison. Kroatien war mit einem 0:3 gegen Österreich gestartet, Coach Zlatko Dalic stellte beim zweiten Heimspiel in Folge personell auf sechs Positionen um. Unter anderem begann Champions-League-Sieger Modric, während mit Kramaric, Sosa und Pongracic ein Bundesliga-Trio aus der Startelf rotierte.

Bekannte Gesichter aus Deutschlands höchster Spielklasse gab es jedoch bei Frankreich, das nach dem 1:2 gegen Dänemark gleich mit zehn personellen Wechseln aufwartete. Nachdem die Stammgarnitur der Equipe Tricolore gegen die Dänen kein gutes Gesicht zeigte, bekamen unter anderem Pavard, Diaby und Nkunku die Chance von Beginn an.

Beiden Teams waren die vielen Umstellungen anzumerken, Kroatien versuchte durch einige Ballstafetten in der eigenen Hälfte Sicherheit zu erlangen. Frankreich wartete derweil erst einmal ab und setzte lediglich auf Umschaltsituationen nach Ballgewinnen - diese ergaben sich vorerst aber nicht.

Nkunkus Treffer zählt nicht

Erst nach 18 Minuten wurde es das erste Mal gefährlich, Kovacic schickte Budimir auf die Reise. Frei vor Maignan schloss der Angreifer viel zu zentral ab, es blieb beim 0:0. 13 Minuten später zielte Nkunku auf der anderen Seite präziser, mithilfe des Innenpfostens fand der Heber des Leipzigers den Weg ins Tor. Die Fahne ging aber schnell hoch, beim Zuspiel von Diaby stand Nkunku klar im Abseits. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel, lediglich Diaby prüfte Livakovic aus spitzem Winkel (40.).

Nach Wiederanpfiff zeigte sich zunächst das gleiche Bild, in den Strafräumen passierte weiterhin nicht viel. Nach 52 Minuten war Rabiot aber plötzlich frei durch, Ben Yedder hatte den Juve-Akteur auf die Reise geschickt. Frei vor Livakovic schloss Rabiot eiskalt ins kurze Eck ab - das 1:0 für Frankreich aus dem Nichts.

Verwirrung beim Elfmeter

Einfluss auf den Spielfluss hatte dieser Treffer aber nicht, beide Teams verfolgten weiterhin den gleichen Matchplan. Frankreich verteidigte geschlossen, Kroatien kam erst nach 71 Minuten zum nächsten Abschluss: Modric zog aus 18 Metern mit links ab, Maignan wehrte zur Seite ab. Sechs Zeigerumdrehungen später hatte der eingewechselte Griezmann die Entscheidung auf dem Fuß, aber auch der Angreifer von Atletico Madrid brachte den Ball nicht im Tor unter - Livakovic parierte im Eins-gegen-eins stark.

Die ausgelassene Chance von Griezmann rächte sich sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, Kroatien bekam nach einem Foul von Clauss an Kramaric einen Elfmeter zugesprochen. Der Referee zeigte sofort auf den Punkt, entschied dann aber auf Abseits, um sich schließlich vom VAR aber nochmal umstimmen zu lassen. Kramaric selbst trat an und verwandelte sicher links unten - 1:1.

Mit dem Treffer wachte auch das Publikum in Split noch einmal auf, ein Tor sollte aber keinem der beiden Teams mehr gelingen. Somit warten Kroatien und Frankreich weiterhin auf einen Sieg in dieser neuen Nations-League-Saison. Am 3. Spieltag (Freitag, 20.45 Uhr) wartet auf Kroatien das Gastspiel in Dänemark, Frankreich spielt zur gleichen Zeit in Österreich.