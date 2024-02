Kristoffersen furios, doch Odermatt hat das letzte Wort und ist Gesamtweltcup-Sieger

Siebter Sieg im siebten Lauf! Marco Odermatt hat seine Dominanz im Riesenslalom auch in Palisades Tahoe unterstrichen und ist schon jetzt Gesamtweltcup-Sieger. Bei traumhaften Bedingungen im kalifornischen Winter forderte Henrik Kristoffersen den Schweizer Superstar allerdings zu einer Höchstleistung heraus.

Sieg und große Kristallkugel: Der Schweizer Ausnahme-Skirennläufer Marco Odermatt hat im siebten Riesenslalom der Saison seinen siebten Sieg gefeiert und sich damit auch vorzeitig die große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups gesichert. Saisonübergreifend war es bereits sein zehnter Erfolg im "Riesen" in Folge. Dieses Kunststück war zuletzt dem großen Italiener Alberto Tomba 1994/95 im Slalom geglückt.

Der Olympiasieger und Weltmeister war auch im kalifornischen Palisades Tahoe eine Klasse für sich und entschied das Rennen mit 2:11,69 Minuten und einem Vorsprung von zwölf Hundertstelsekunden vor dem bärenstarken Norweger Henrik Kristoffersen für sich. Als Dritter stieg der US-Amerikaner River Radamus (1,37 Sekunden zurück) aufs Treppchen - erstmals in seiner Karriere.

Schmid holt Platz 15

Weiter um den Anschluss an die Weltspitze kämpft Alexander Schmid (Fischen). Der Parallel-Weltmeister, der nach einem Kreuzbandriss im Frühjahr 2023 nach der alten Form sucht, belegte mit einem Rückstand von 2,58 Sekunden auf Odermatt den 15. Platz. Vor dem ersten Auftritt in Kalifornien war Schmid guter Hoffnung. "Mir geht es mittlerweile wieder sehr gut, ich bin gesund und konnte zuletzt in Sankt Michael im Lungau gut trainieren", hatte der 29-Jährige erklärt.

Marco Odermatt, der sich den Sieg am Samstag mit einem starken Endspurt auf den letzten Toren noch sicherte, liegt in der Gesamtwertung vor den letzten zehn Wettbewerben inklusive des Weltcupfinals in Saalbach (16. bis 24. März) 1001 Punkte vor dem in Palisades Tahoe achtplatzierten Österreicher Manuel Feller. Für "Odi" ist es der dritte Triumph nacheinander in der Gesamtwertung.

Strahlendes Stockerl: Henrik Kristoffersen, Sieger Marco Odermatt und River Radamus (v.l.). IMAGO/GEPA pictures

Kleine Kugeln winken

Doch damit soll noch nicht Schluss sein. Auch die kleinen Kristallkugeln im Riesenslalom, Super-G und in der Abfahrt liegen in Reichweite. In allen drei Disziplinen führt Odermatt das Ranking an. Lediglich im Slalom ist der Schweizer nicht am Start. Mit dem Gewinn von vier Kristallkugeln würde der 26-Jährige seine Vorjahresbilanz (drei Kugeln) übertreffen.

Odermatt kann in dieser Saison bei den Männern weitere Grenzen verschieben. Sein Punkterekord aus der vergangenen Saison (2042) ist in akuter Gefahr. Bei optimalem Verlauf könnte er bei noch sechs Starts die Bestmarke deutlich steigern. Auch der Rekord für die meisten Saisonsiege wackelt bedenklich. In Kalifornien feierte er seinen elften Erfolg, die Höchstmarke von 13 Siegen teilt sich Odermatt derzeit mit Hermann Maier, Marcel Hirscher und Ingemar Stenmark.

Am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) steht in Palisades nahe des Lake Tahoe ein Slalom an, bei dem Linus Straßer um den Sieg und seine Chancen auf den Gewinn der Disziplin-Wertung fahren will. Aktuell ist er Zweiter hinter Feller.

Das Rennen im Ticker