Kriechmayr lässt Odermatt hinter sich - Sander verpasst Saalbach

Siegloses Wochenende für Marco Odermatt im norwegischen Kvitfjell. Nach seinem Landsmann Niels Hintermann in der Abfahrt am Samstag durchkreuzte am Sonntag Vincent Kriechmayr im Super G die Pläne des Superstars. Ernüchtert wieder einmal: das DSV-Speed-Team.

Strahlendes Siegerlachen: Vincent Kriechmayr nach seinem Traumlauf in Kvitfjell. IMAGO/GEPA pictures