Kreisliga C statt Controller - Streamer Elias Nerlich gewinnt erstes Fußballspiel mit Delay Sports

Von der Konsole auf den Rasen - Elias Nerlich hat am Wochenende das erste Spiel mit seinem neu gegründeten Fußballklub Delay Sports Berlin absolviert.

War am Wochenende auch selbst am Ball - Elias Nerlich beim Freundschaftsspiel seines Klubs Delay Sports Berlin gegen Concordia Wilhelmsruh II. IMAGO/Matthias Koch

Immer wieder weichen bekannte Profisportler wie Diogo Jota die Grenzen zwischen realem Rasen und eSport auf oder kündigen an, nach der Fußball-Karriere eSport-Profi zu werden, wie Mesut Özil kürzlich.

Den entgegengesetzten Weg geht jetzt Ex-Hertha-FIFA-Profi und Streamer Elias Nerlich. Mit dem neu gegründeten Berliner Klub Delay Sports Berlin soll dieses Jahr in der Kreisliga C gestartet werden. Ein erster Erfolg konnte am vergangenen Wochenende gegen den B-Ligisten Concordia Wilhelmsruh II eingefahren werden

Nerlich zwischen Sidney, Panne und "einen über den Durst"

Der Klub wurde aus Freunden und Wegbegleitern Nerlichs für den Spaß am Fußball zusammengestellt. Nerlich versichert, dass niemand einen Cent für sein Engagement im Verein bekäme. Namen, die Fußballinteressierten durchaus bekannt vorkommen könnten, gibt es trotzdem.

Mit dem Ex-Herthaner Sidney Friede und Ex-Hansa-Talent Kevin Pannewitz war bereits zum Trainingsauftakt einiges an Fußballkompetenz mit von der Partie.

Die Berliner stellen eine Mischung aus ehemaligen Fußballern, talentierten Spielern und Leuten, "die auch mal einen über den Durst trinken". Am Samstag konnten sie gegen Concordia Wilhelmsruh II ein erstes Ausrufezeichen setzen.

5:1 gewann Delay Sports gegen den B-Kreisligisten. Nerlich selber musste dabei verletzt raus - eine alte Wadenbeinverletzung zwang ihn zur Aufgabe.

Größter Klub Berlins?

In seinem Vlog auf YouTube berichtet Elias Nerlich vom Projekt Delay Sports und der ersten Begegnung. Künftig sollen die Spieltage ebenfalls live gestreamt werden.

400 Zuschauer sahen sich das erste Spiel Berichten zufolge an. Doch nicht nur auf dem Rasen sorgt Nerlich mit seinem neuen Fußballklub für Aufsehen.

Auf Instagram hat Delay Sports Berlin mit 324.000 Followern bereits jetzt mehr Reichweite als die Stadtkonkurrenten der Hertha (244.000) und Union Berlin (173.000). Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist Nerlich - wie schon beim Eligella Xmas Cup - also bei jedem kleinsten Schritt des Klubs sicher.