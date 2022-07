Trainingsauftakt für Delay Sports: EliasN97, Pannewitz und Co. starten Mission Aufstieg

5:11Anfangs war es eine Schnapsidee von einem der erfolgreichsten deutschen Streamer, Eligella oder auch EliasN97, und dem Ex-Fußballprofi und Geschäftspartner Sidney Friede. Nun startet Delay Sports in der Berliner Kreisliga C und will mit einer bunten Truppe für Aufsehen sorgen. Mit dabei auch Ex-Wolfsburg-Kicker Kevin Pannewitz.