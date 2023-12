Konami streicht Championship Pro aus eFootball

In einer Mitteilung hat Konami das Aus der eFootball Championship Pro offiziell bestätigt. Ersetzt wird diese durch Club Events. Dazu bleiben jedoch viele Fragen offen.

Bereits am 11. Dezember geht die neue Turnier-Serie los. Konami

"Es war das bestmögliche System, das eFootball-Spielern Profiverträge bei prestigeträchtigen Klubs ermöglicht hat. Jetzt sind wir alle arbeitslos", lautete das unverblümte Urteil von eFootball-Profi Walid Rachid 'Usmakabyle' Tebane gegenüber kicker eSport. Bezogen hat er sich auf die Championship Pro, über deren Ende wir exklusiv schon berichteten.

Nächster offener eSport-Wettbewerb

Am Donnerstag bestätigte Konami diese Info und die Befürchtungen der Profis. Während die Championship Open weiterhin bestehen, fällt der Team-Wettbewerb aus dem Raster. Ersetzt wird dieser künftig durch die Club Events, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Entwicklers. Bei dieser "neuen Art von Turnier" können "User aus der ganzen Welt im Spiel gegeneinander antreten, um der beste Vertreter für jeden der teilnehmenden Klubs zu werden".

Konkret bedeutet das wohl: Es gibt für verschiedene Vereine Turnier-Serien, an deren Ende ein Spieler ermittelt wird, der den Klub in einer WM-Finalrunde vertritt. Wie bei den Open handelt es sich also um einen Wettbewerb, bei dem wortwörtlich jeder mitmachen kann. Inwieweit die Vereine involviert sind und welche Klubs überhaupt teilnehmen - das geht aus dem Statement nicht hervor. kicker eSport hat Konami diesbezüglich angefragt.

Barcelona macht den Anfang

Aufgeteilt werden die Club Events zunächst in "Online-Qualifikationsturniere für jede Region", ehe "alle regionalen Gewinner zu einem Finale zusammenkommen, um zu entscheiden, wer den Verein im Weltfinale vertreten wird". Bereits ab dem 11. Dezember gibt es die Möglichkeit, sich für den FC Barcelona in den Vordergrund zu spielen.

Somit bleibt für die eFootball-Profis zwar die Teilnahme an den Club Events - ob sich das aber finanziell lohnt? "Ich glaube, wenn die Preise nicht attraktiv sind, gibt es keinen Grund zu bleiben", sagte 'Usmakabyle' damals. Über mögliche Preisgelder gab Konami ebenfalls keine Auskunft - lediglich Belohnungen innerhalb des Spiels wurden genannt.