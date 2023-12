"Kompletter Neuanfang": Cosmos Koblenz wirbt Kasal aus Mechtersheim ab

Auch nach der Trennung von Trainer René van Eck hat sich die Durststrecke des FC Cosmos Koblenz fortgesetzt. Die Interimstrainer Cagdas Sahinoglu und Thomas Arzbach müssen daher ihre Posten räumen, stattdessen setzt der Oberligist zukünftig auf Yusuf Emre Kasal, der von Ligakonkurrent TuS Mechtersheim losgeeist wurde.

Übernimmt beim FC Cosmos Koblenz in einer sportlich brenzligen Lage: Yusuf Emre Kasal IMAGO/Eibner

Mitte November half René van Eck auch seine Vita als ehemaliger Bundesliga-Profi wenig. Nach vier sieglosen Oberliga-Partien und einem Verbandspokal-Aus beim Sechstligisten SW RWT Wittlich musste der 57-jährige Niederländer beim FC Cosmos Koblenz seine Sachen packen.

Doch auch das daraufhin eingesetzte Interimsduo Cagdas Sahinoglu und Thomas Arzbach konnte das Ruder nicht herumreißen. Bilanz: Drei Niederlagen in drei Ligaspielen, 1:9-Tore. Grund genug für den Aufsteiger, nach der nun begonnenen Winterpause den "kompletten Neuanfang" auszurufen. Sahinoglu und Arzbach müssen ihren Posten räumen.

Ein "lukratives Angebot"

Der neue Cheftrainer steht auch schon fest: Yusuf Emre Kasal wird die Cosmonauten künftig anführen. Bisher trainierte der 35-Jährige den Ligakonkurrenten TuS Mechtersheim, den er auf Platz neun an einen noch unbekannten Nachfolger übergibt. Mechtersheim schreibt in einer Meldung, dass Kasal in einem Gespräch um die Freigabe gebeten habe, weil ihm aus Koblenz ein lukratives Angebot vorliege. Dieses hat er jetzt auch angenommen.

Sehr zur Freude der dortigen Verantwortlichen: "Wir wollen neue Wege gehen. Yusuf ist mit seinem großen Ehrgeiz, seiner hohen Arbeitsmoral und seiner positiven Energie genau der richtige Trainer für unseren Verein, sodass wir davon überzeugt sind, dass wir in der Rückrunde mit ihm den Klassenerhalt gemeinsam schaffen werden", sagt Sportvorstand Thomas Wunderlich in einer Mitteilung seines Klubs und charakterisiert den neuen Übungsleiter etwas näher: "Er ist ein junger, moderner Trainer, der sehr akribisch und engagiert arbeitet."