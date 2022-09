"Köln war unfassbar": DBB-Nationalspieler schwärmen von der Atmosphäre

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zieht am Donnerstag nach Berlin um. Dort beginnt am Samstag die K.-o.-Phase mit dem Achtelfinale gegen Montenegro. Zuvor schwärmte das Team aber nochmal von der Stimmung in Köln.

Hoch die Hände: Andreas Obst (li.), Johannes Voigtmann und das Publikum in Köln. IMAGO/HMB-Media