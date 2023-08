Köln ohne Ljubicic nach Osnabrück - Drei Optionen für Baumgart

Bis zum Schluss hoffte man beim FC darauf, dass Dejan Ljubicic für das Pokalspiel in Osnabrück rechtzeitig fit wird. Doch der Mittelfeldspieler, der am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainierte, hat weiter Probleme mit dem Sprunggelenk und fällt aus. Für Trainer Steffen Baumgart bleiben nun drei Optionen.

Beim 2:0-Erfolg im Testspiel gegen den FC Nantes war er vorzeitig ausgewechselt worden. In der 32. Minute nahm Steffen Baumgart Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic vom Platz, nachdem dieser einen Schlag auf Sprunggelenk erlitten hatte. Mit der Hoffnung, dass der österreichische Nationalspieler rechtzeitig fit wird für den Pflichtspielauftakt der Kölner.

Doch Ljubicic wird dem FC am Montagabend im Erstrundenduell im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück ausfallen. "Er ist nicht dabei", erklärte Baumgart nach der Einheit am Sonntag, diese hatte Ljubicic nicht komplett bestritten, sondern am Ende nur individuell Läufe absolviert. Die Probleme am Sprunggelenk sind noch nicht so abgeklungen, dass ein Einsatz vernünftig wäre.

Da neben Ljubicic mit Linton Maina (Rückenprobleme) noch ein weiterer Flügelspieler ausfällt, muss Baumgart nun die richtige Lösung für die Partie beim Drittligisten finden. Die erste Option ist eigentlich Sargis Adamyan, wie der Trainer am Freitag erklärte. "Sargis war aus meiner Sicht der Erste, der Ljubi aufgrund seiner guten Vorbereitung hätte ersetzen können", so Baumgart, allerdings wurde Adamyan gerade Vater und verpasste deswegen die beiden Haupt-Trainingseinheiten in dieser Woche.

Dennoch könnte der 30-Jährige, der am Wochenende wieder dabei war, Ljubicics Platz übernehmen. Adamyan, ein Akteur mit Stürmerblut, wäre die offensivste Lösung. Die defensive wäre Mathias Olesen, den Baumgart für seine Vorbereitung lobte. Olesen würde allerdings auf der Zehn beginnen und Florian Kaintz von dieser auf die halblinke Offensivpositionen rücken, Denis Huseinbasic von dort nach halbrechts.

Die dritte Variante wäre die größte Überraschung: Max Finkgräfe. Der 19-Jährige hat sich in der Vorbereitung schneller entwickelt als erwartet und sich einen Platz im Spieltagsaufgebot gesichert. Ob Finkgräfe, eigentlich linker Verteidiger, aber von Baumgart auch links offensiv getestet, ausgerechnet in so einem Pokalfight seine Feuertaufe erlebt, bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich sieht Baumgart ihn dafür bereit: "Wir würden ihm sogar schon zutrauen, von Anfang an zu spielen. Aber wir wissen auch, dass er 50.000 Fans in Köln, 80.000 in Dortmund oder auch 15.000 an der Bremer Brücke noch nicht erlebt hat. Trotzdem hätten wir keine Sorge, ihn zu bringen."