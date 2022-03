Zwei Doppelpackerinnen schießen Wolfsburg auf Platz 1

Der VfL Wolfsburg hat einen souveränen 5:1-Sieg bei Aufsteiger Köln gefeiert und ist damit an den Bayern vorbei auf Platz 1 geklettert. Der Meister ist gegen Hoffenheim also gefordert.

Der VfL musste kurzfristig ohne Almuth Schult planen, weil sich die Stammtorhüterin mit dem Coronavirus infiziert hatte. Statt Schult stand die 34-jährige Lisa Weiß zwischen den Pfosten der Gäste, die bei Aufsteiger Köln schon früh das Kommando übernahmen.

Roord fühlte mit einem Fernschuss für balldominante Wölfinnen noch vor (17.), kurz darauf klingelte es. Am Ende eines sauberen Angriffs über die rechte Seite legte Waßmuth quer zu Jonsdottir, die ähnlich problemlos einschob (21.) wie etwas später nach einer durchgerutschten Ecke (33.). Waßmuth stellte noch vor der Pause auf 3:0 (37.).

Beckmanns emotionaler Ehrentreffer

Auch im zweiten Abschnitt ließ Wolfsburg kaum etwas anbrennen. Waßmuth durfte nach gut einer Stunde ebenfalls den Doppelpack schnüren (63.), was mindestens als Vorentscheidung zu verstehen war. Dennoch gelang Beckmann auf der Gegenseite per Kopf der Ehrentreffer - ihr erstes Saisontor rührte sie sichtlich (69.).

Für den 5:1-Endstand, der auch in der Höhe trotz einer Kölner Steigerung durchaus in Ordnung war, sorgte in der Nachspielzeit Roord (90.+1).

Tore und Karten 0:1 Jonsdottir (21') 0:2 Jonsdottir (33') 0:3 Waßmuth (37') 0:4 Waßmuth (63') 1:4 Beckmann (69') 1:5 Roord (90' +1) 1. FC Köln Horvat (59. ) VfL Wolfsburg Lattwein (80. ) Köln Klett - Horvat , Calo, Moorrees, Müller-Prießen - Beckmann , Achcinska, Pfluger , Beck, Zawistowska - Barrett Köln Aufstellung Klett - Horvat , Calo, Moorrees, Müller-Prießen - Beckmann , Achcinska, Pfluger , Beck, Zawistowska - Barrett Einwechslungen 46. Gudorf für Pfluger

67. Wilde für Barrett

83. Hirano für Beckmann Reservebank Herzog (Tor), Meßmer Trainer: Glass Wolfsburg Weiß - Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch - Lattwein , Huth , Roord , Popp , Jonsdottir - Waßmuth Wolfsburg Aufstellung Weiß - Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch - Lattwein , Huth , Roord , Popp , Jonsdottir - Waßmuth Einwechslungen 46. Blomqvist für Jonsdottir

62. Starke für Popp

75. Smits für Huth

75. Knaak für Waßmuth

85. Wilms für Lattwein Reservebank Kassen (Tor), Bremer Trainer: Stroot Schiedsrichter-Team Kathrin Heimann Gladbeck Schiedsrichter-Team Kathrin Heimann Gladbeck Spielinfo Stadion Franz-Kremer-Stadion Spielinfo Anstoß 11.03.2022, 19:15 Uhr Stadion Franz-Kremer-Stadion Köln

Nach jeweils 15 absolvierten Ligaspielen liegt der VfL nun einen Punkt vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Meister München kann aber schon am frühen Samstagnachmittag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der TSG Hoffenheim wieder vorlegen.