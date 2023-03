Vierter Auswärtssieg: Mannheim gewinnt fulminant in Köln

Bisher gab es für die Heimteams in der Serie zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien nichts zu holen. Dies blieb auch in Spiel 4 so.

17.163 Zuschauer in der Kölner Arena sahen eine packende und auch spektakuläre Partie. Am Ende siegten die Mannheimer mit 7:3 und glichen damit in der "Best-of-7"-Serie zum 2:2 aus. Kurios: Bisher konnte noch keine Team einen Heimerfolg feiern, alle vier Siege wurden in der Fremde eingefahren.

Plachtas Paukenschlag

Mit einem Paukenschlag begann die Partie, Mannheims Plachta traf nach nur wenigen Sekunden zur Führung für die Adler (1.). Köln zeigte sich von dem frühen Rückstand aber nicht allzu sehr geschockt, ließ aber eine doppelte Überzahlsituation liegen. Köln war ebenbürtig, wurde aber weiterhin auf dem falschen Fuß erwischt. Nach schnellen Gegenstößen erhöhten Katic (6.) und Jentzsch (16.) noch im ersten Drittel auf 3:0 für Mannheim.

Köln sammelte sich in der Pause und gab nach 26 Minuten durch Moritz Müller die richtige Antwort - nur noch 1:3 aus Sicht der Haie. Dann aber patzte der bisher so zuverlässige Goalie Pantkowski, das 1:4 durch den Mannheimer Wolf (29.) ging ganz klar auf seine Kappe. Im Schlussabschnitt lieferten sich dann beide Teams einen offenen Schlagabtausch - deutlich effektiver waren aber die Adler, die das intensive Match auf ihre Seite zogen.

"Wir haben einen guten Start erwischt. Wir waren im Konterspiel stark, in Überzahl stark. Ja, das war ein sehr gutes Spiel. Aber es ist nur eins ...", sagte Mannheims Doppeltorschütze Loibl bei "Magenta Sport". "Wir brauchen fürs nächste Spiel wieder vollen Fokus. Wir können jetzt nicht meinen, dass es vorbei ist."

Damit ist auch klar, dass es in diesem Vergleich noch mindestens zwei Partien geben wird. Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) geht es in Mannheim weiter, am Sonntag dann wieder in Köln.

Dies ist möglich, da die Arena der Haie nach der Verletzung von Schlagerstar Helene Fischer nun doch nicht belegt ist.