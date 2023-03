Fehlstart für Mannheim: Köln feiert Shutout bei den Adlern

In der Endphase der regulären Saison schwächelten die Mannheimer Adler, die Misere setzte sich auch in den Play-offs fort. Zum Auftakt gab es ein derbes 0:4 gegen die Kölner Haie.

Das haben sich die Adler Mannheim anders vorgestellt. Der Dritte der Hauptrunde war am Dienstagabend zum Auftakt des Play-off-Viertelfinales praktisch gar nicht auf dem Eis und unterlag vor eigenem Publikum mit 0:4 gegen die Kölner Haie.

Der achtmalige Meister aus der Domstadt ging in Mannheim durch David McIntyre (6.) früh in Front. Andreas Thuresson (23.), Carter Proft (24.) und wieder McIntyre (36.) sorgten schon im zweiten Drittel für die Kölner Vorentscheidung. Im Schlussabschnitt passierte dann nicht mehr viel.

"Das kann einfach nicht sein. Wir sind nicht konsequent genug, vor allem in den Playoffs", schimpfte Mannheims Nationalspieler Taro Jentzsch beim Internet-Sender MagentaSport. Adler-Coach Bill Stewart hatte nach dem Ende des zweiten Drittels sogar Nationalkeeper Felix Brückmann ausgewechselt und Arno Tiefensee gebracht, doch dies nützte auch nichts mehr. "Wir waren einfach nicht gut genug", schimpfte Kapitän Denis Reul.

Bei den Haien klappte hingegen vieles. "Wenn wir unser System zu 100 Prozent spielen, können wir jeden schlagen", sagte Torhüter Mirko Pantkowski. David McIntyre erzielte zwei Tore für die Kölner.

Damit hat sich der Trend zum Ende der Hauptrunde fortgesetzt. Zwar beendeten die Mannheimer die reguläre Saison mit zwei Siegen, doch zuvor verloren sie fünfmal in Folge. Und auch gegen die Kölner machten sie in der Saison 2022/23 unangenehme Erfahrungen: Nur Spiel eins konnten sie für sich entscheiden, die anderen drei Partien gewannen die Haie. Und diese drehten gegen Ende der Hauptrunde stark auf - und holten 16 von 18 möglichen Punkten - mit dem beeindruckenden Torverhältnis von 32:13.

Damit stehen die Adler gleich zum Auftakt der Best-of-seven-Serie unter Druck, Spiel zwei steigt am Freitag (19.30 Uhr) in Köln, ehe es am Sonntag zu einem Wiedersehen um 19 Uhr in Mannheim kommt. Spiel vier steigt dann am nächsten Dienstag wieder in Köln (19.30 Uhr).