Knorrs emotionales Statement: "Der schönste Moment in meiner Karriere"

Juri Knorr wird die Rhein-Neckar Löwen im Sommer 2025 verlassen. In einem emotionalen Statement wandte sich der Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft am Freitag an die "Löwenfamilie".

Juri Knorr mag keinen Trubel um seine Person. Das hat der Anführer der Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen Jahren immer wieder betont. Jüngst stand der 23-Jährige aber voll im Fokus - weil sein Abschied, ziemlich sicher gen Aalborg, durchsickerte. Offiziell bestätigt haben die Löwen die Trennung am Dienstag auch.

Am Freitag wandte sich der Rechtshänder in einem emotionalen Statement via Instagram an seine Fans. "Es werden sicherlich die meisten von euch mitbekommen haben. Trotzdem möchte ich euch noch einmal persönlich mitteilen, dass ich die Löwen verlassen werde", schreibt Knorr eingangs. Die Gründe der Entscheidung könne er aktuell noch nicht ausführen, Knorr versprach aber: "Ich werde dies tun, sobald es möglich ist."

Obwohl der Abschied wohl erst im Sommer 2025 über die Bühne gehen wird, weiß Knorr, "dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird. Eine Zeit, in der ich wirklich viel gelernt und besondere Momente erlebt habe."

Seine erste Saison im Löwen-Trikot bezeichnet Knorr als "schwierig, aber sehr wichtig und lehrreich". Über die Spielzeit 2022/23 brauche er nicht viele Worte verlieren: "Es war ein unglaubliches Jahr für uns als Mannschaft, gekrönt mit dem Sieg im Pokal. Dieses Wochenende war magisch und der schönste Moment in meiner Karriere."

Aktuelle Saison "wird rückwirkend sehr lehrreich sein"

Die aktuelle Saison, in der die Löwen bereits 34 Minuspunkte sammelten, hätte sich nicht nur Knorr "anders vorgestellt, aber auch dieses Jahr wird rückwirkend sehr lehrreich sein".

Mehr schmerzt Knorr aber schon jetzt das "sehr besondere Umfeld, in dem ich mich ab dem ersten Tag auf eine sehr besondere Art und Weise willkommen gefühlt habe". Der DHB-Spielmacher schreibt von "Freundschaften fürs Leben", die ihn den Abschied schon jetzt "mit einem weinenden Auge" betrachten lassen.

Und ich glaube, darum geht's doch am Ende. Juri Knorr

"Die Momente und Erfahrungen werden bleiben. Und ich glaube, darum geht's doch am Ende", so Knorr, der "gerade deshalb jedes weitere Spiel im Trikot der Löwen genießen" wolle.

Am 23. und 30. April will Knorr mit den Mannheimern erstmal die letzte Titelchance dieser Saison am Leben erhalten - in den Viertelfinal-Partien der European League gegen Sporting.