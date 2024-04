Offizielles Löwen-Statement: Knorr wird im Sommer 2025 wechseln

Die Gerüchteküche brodelte in der vergangenen Woche, am Dienstag bezogen die Rhein-Neckar Löwen nun offiziell Stellung - und bestätigten den bevorstehenden Abschied von Juri Knorr.

Ob der öffentlichen Diskussion, die zuletzt immer mehr Fahrt aufnahm, sahen sich die Löwen offenbar zu einer Stellungnahme gezwungen. Ein Wechsel von Juri Knorr zum dänischen Spitzenklub Aalborg um dessen baldigen Trainer Maik Machulla war in den letzten Tagen heiß diskutiert worden. Bundestrainer Alfred Gislason bestätigte das am Rande des Final Fours im DHB-Pokal sogar indirekt.

"Wir hatten mit Juri stets sehr offene und ehrliche Gespräche, in denen wir uns äußerst respektvoll begegneten, damals bei Vertragsschluss genau wie heute", wird Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in einem offiziellen Statement des Vereins zitiert: "Juri hat uns schon vor ein paar Wochen davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich im Sommer 2025 gerne sportlich verändern und von der Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei uns Gebrauch machen möchte."

Gerüchte in Bezug auf Knorrs neuen Verein "kommentieren wir als Rhein-Neckar Löwen genauso wenig, wie wir das in der Vergangenheit getan haben". Die Mannheimer wollen in einer sportlich schwierigen Saison den vollen Fokus auf das einzig verbliebene Ziel richten: "Wir möchten Sporting Lissabon einen großen Kampf um den Einzug ins Final Four der European League liefern. Hierauf legen wir gemeinsam mit Juri den vollen Fokus."

EL-Viertelfinale gegen Sporting im Fokus

Auch Knorr selbst kommt im Statement der Löwen zu Wort. "Seitdem ich bei den Löwen bin, reden wir genauso offen und ehrlich miteinander, wie ich mir das wünsche. Das war auch bei diesem Thema so. Was in den Medien geschrieben, gesagt und spekuliert wird, kann ich nicht beeinflussen. Ich möchte mich im Hier und Jetzt gemeinsam mit der Mannschaft auf das Sportliche konzentrieren."

Den "ehrgeizigen Zielen" mit seinem aktuellen Verein gelte sein "ganzes Augenmerk". Eine Aussage über die Zukunft könne noch ein wenig auf sich warten lassen: "Was dann ab Sommer 2025 passiert, können wir besprechen, wenn es etwas Konkretes zu besprechen gibt."

Als Tabellenzehnter (24:32 Punkte) brauchen die Löwen den Blick weder nach oben noch nach unten zu richten. Im DHB-Pokal platzte der Traum von der Titelverteidigung im Viertelfinale beim SC Magdeburg (24:34). Die Viertelfinals in der European League stehen nun am 23. und 30. April (je 20.45 Uhr) an, erst wird in Mannheim und dann in Lissabon gespielt.