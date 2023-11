Knie-OP: Gohlke fehlt Bielefeld "in den nächsten Wochen"

Drittligist Arminia Bielefeld hat am Dienstagmittag einen Ausfall vermeldet: Gerrit Gohlke (24) steht nach einer Knie-Operation vorerst nicht zur Verfügung.

Arminia Bielefeld ist als Absteiger weiter kein Faktor im Aufstiegsrennen der 3. Liga, nach 14 Spieltagen ist der Klub vielmehr abstiegsgefährdet. Nur sechs Punkte trennen die Ostwestfalen von Platz 17 (aktuell VfB Lübeck). Ein Problem des DSC ist auch die Abwehr (bereits 24 Gegentore).

OP am rechten Knie "erfolgreich"

Doch genau in der Defensive muss Bielefeld nun einen Rückschlag hinnehmen. "Wir müssen in den nächsten Wochen auf Gerrit Gohlke verzichten", verkündete die Arminia auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Innenverteidiger wurde laut der Mitteilung bereits "gestern erfolgreich am rechten Knie operiert".

Gohlke war im Sommer von Waldhof Mannheim nach Bielefeld gewechselt und absolvierte für das Team von Trainer Mitch Kniat elf Ligaspiele (zwei Tore, kicker-Note 3,5) und zwei Partien im DFB-Pokal (kicker-Note 3,5).

Seit Anfang November (Kurzeinsatz beim 1:2 in Essen) kam Gohlke nicht mehr zum Zug, seinen bis dato letzten Startelfeinsatz hatte er Ende September beim 2:6 gegen den 1. FC Saarbrücken bestritten. Nun musste laut seinem Klub "der Eingriff nach anhaltenden Knieproblemen in den vergangenen Wochen durchgeführt werden".