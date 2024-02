Knackt Neuer gegen Lazio einen Champions-League-Rekord?

Wenn der FC Bayern am Mittwochabend bei Lazio Rom gastiert, könnte Manuel Neuer einen Champions-League-Rekord einstellen - und im Rückspiel am 5. März sogar knacken.

Gute Erinnerungen ans Olimpico und Lazio hat Manuel Neuer durchaus: Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League-Saison 2020/21 gewannen die Münchner mit dem deutschen Nationalkeeper zwischen den Pfosten (kicker-Note 3,0) mit 4:1 in Rom und legten damit den Grundstein für den Viertelfinal-Einzug.

Die Partie damals half Neuer allerdings nicht bei seiner aktuellen Rekordjagd - denn der deutsche Rekordmeister verpasste es, die Null zu halten. Joaquin Correa hatte damals in der 49. Minute für den 1:4-Ehrentreffer gesorgt. Beim Wiedersehen an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Neuer, wenn er seinen Kasten sauber hält, den bestehenden Champions-League-Rekord von Iker Casillas für die meisten weißen Westen einstellen.

Der einstige spanische Nationalkeeper kam bei seinen zwei Champions-League-Klubs Real Madrid und den FC Porto insgesamt auf 57 Partien ohne Gegentor in der Königsklasse. Neuer hielt für Schalke und die Bayern bis dato 56-mal die Null. Auf dem Treppchen steht ansonsten noch Gianluigi Buffon, der für Parma, Juventus und PSG 52-mal eine weiße Weste wahrte.

Mit Oliver Kahn (9.) findet sich ein weiterer Bayern-Keeper (33-mal zu null) in der Liste - eingerahmt von zwei noch aktiven Champions-League-Schlussmännern. Atleticos Jan Oblak (8.) steht bei 34 CL-Spielen ohne Gegentor, Barcelonas Marc-André ter Stegen (10.) aktuell bei 32.

Überraschender Spitzenreiter in der aktuellen CL-Saison

In der aktuellen Champions-League-Saison steht mit Alex Remiro von Real Sociedad ein Keeper an der Spitze des Rankings, den nicht viele dort erwartet hätten. Der 28-jährige Spanier hielt in vier von sechs Spielen seinen Kasten sauber. Mit je drei weißen Westen folgen dahinter Inter-Keeper Yann Sommer, Arsenal-Schlussmann David Raya (je fünf Einsätze) und BVB-Torhüter Gregor Kobel (sechs Einsätze).

Neuer, der sich am Dienstag einsatzbereit gemeldet hatte, hielt in zwei seiner drei bisherigen CL-Spiele in dieser Saison die Null - folgen zwei weitere weiße Westen im Achtelfinale gegen Lazio, wäre er neuer Champions-League-Rekordhalter in dieser Kategorie.