Knackpunkt Länderspiele: Topspiele der Regionalliga Bayern verlegt

Zwei Schlagerspiele der Regionalliga Bayern werden verlegt, das teilte der FC Bayern München am Dienstagvormittag mit.

Betroffen sind die beiden Topspiele der Bayern-Amateure gegen die SpVgg Bayreuth (ursprünglicher Termin: 31. August) und den 1. FC Schweinfurt (ursprünglicher Termin: 4. September).

Als Grund dafür gibt der Rekordmeister auf seiner Website "die Abstellungen mehrerer FCB-Spieler zu Junioren-Nationalmannschaften" an. Nach neun Spieltagen rangiert der Drittliga-Absteiger aktuell mit 22 Punkten aus neun Spielen an der Spitze der Regionalliga Bayern. Bayreuth (21 Punkte aus acht Spielen) und Schweinfurt (18 Punkte aus neun Spielen) sind die ersten Verfolger des FCB. Die Nachholtermine der beiden Partien sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Am Freitag (27. August) gastieren die Bayern-Amateure beim TSV 1860 Rosenheim. Nach der Länderspielpause geht es für die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis am 10. September mit dem Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg weiter.