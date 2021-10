Klostermann erleidet Muskelfaserriss

RB Leipzig muss vorerst auf Verteidiger Lukas Klostermann verzichten.

Der Nationalspieler erlitt im Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain (2:3) beim Versuch, den 2:2-Ausgleich zu verhindern, einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Man hoffe, dass es nur ein kleiner Faserriss sei, sagte Trainer Jesse Marsch nach der Partie. Nähere Aufschlüsse soll eine MRT-Untersuchung nach der Rückkehr aus Paris ergeben.

Die Leipziger Mannschaft trainiert am Vormittag noch in der französischen Metropole und wird erst am späten Nachmittag in Leipzig zurückerwartet.

Klostermann fällt damit für das nächste Bundesligaspiel am Samstag gegen Greuther Fürth sicher aus. Fraglich ist auch der Einsatz von Amadou Haidara. Der Malier humpelte mit einer Oberschenkel-Prellung vom Feld.