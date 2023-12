Klos kritisiert Schiedsrichter: "Müssen alle an der Kommunikation arbeiten"

Beim Remis gegen den Halleschen FC haderten die Bielefelder mit dem Schiedsrichtergespann um Michael Bacher. Besonders Fabian Klos wurde in seiner Kritik grundsätzlich, zeigte sich aber auch milde.

Es lief die 17. Minute im Spiel zwischen dem Halleschen FC und Arminia Bielefeld. Nach einem langen Schlag aus der Bielefelder Abwehr stieg Fabian Klos in der Nähe des Mittelkreises hoch, von hinten kam Sebastian Zieleniecki dazu - und traf den Bielefelder Kapitän am Kopf. Klos blieb benommen auf dem Platz liegen, doch Schiedsrichter Michael Bacher, der genau daneben stand, ließ weiterspielen. 20 Sekunden später lag der Ball im Bielefelder Tor, es war das zwischenzeitliche 1:1.

"Wenn ein Spieler am Kopf getroffen wird, dann muss das Spiel vom Schiedsrichter sofort unterbrochen werden. So wurde mir das bei der Regelschulung vor der Saison erklärt", äußerte Klos im Interview mit "MagentaSport" nach Abpfiff seinen Unmut. "Und ich werde in der Szene klar am Kopf getroffen." Allzu kritisch wollte sich der Stürmer aber zunächst nicht über die Spielleitung beschweren, denn: "Nicht, dass ich noch eine Geldstrafe kriege. Das kann ich mir nicht leisten."

Bielefeld hadert mit der Kommunikation der Unparteiischen

Kein Problem hatte der Kapitän mit dem Fakt, dass Halle im Anschluss an das nicht gegebene Foul den Ball nicht freiwillig ins Aus schoss. "Gar kein Vorwurf. Die Regel ist so, dass der Schiedsrichter unterbricht und solange er das nicht tut, spielt jede Mannschaft weiter." Ein anderer Aspekt ärgerte die Bielefelder umso mehr.

Wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Aber an der Kommunikation müssen wir alle arbeiten." Fabian Klos

"Was mich vielmehr aufregt, als die Entscheidung, ist, dass der Schiedsrichter sagt, dass der Verteidiger ihn an der Hüfte trifft. Das hab ich aus 40 Metern gesehen, dass das nicht so war", schäumte Trainer Mitch Kniat im Interview. Und auch Klos echauffierte sich doch noch weiter: Laut dem Vierten Offiziellen Max Kluge habe ihn der Schiedsrichter am Boden liegend gefragt, ob er eine Behandlung bräuchte. "Wie soll ich das in der Spielsituation wahrnehmen und darauf antworten?", fragte der DSC-Kapitän vielsagend und stellte klar: "Das ist doch nicht meine Aufgabe!"

Und dann wurde Klos grundsätzlich: "Aues Pavel Dotchev hat vor einer Woche gesagt, dass sich die Kommunikation gerade mit jungen Schiedsrichtern schwierig gestaltet. Das ist eine Erfahrung, die ich momentan auch mache." Es müsse auch für die Unparteiischen möglich sein, Fehler einzugestehen. "Wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Aber an der Kommunikation müssen wir alle - nicht nur die Schiedsrichter - arbeiten."

"Gar kein Problem, dass er den nicht gibt"

Bei einer anderen Situation zeigte sich Klos dagegen nachsichtig mit Schiedsrichter Bacher. In der 70. Minute hatte erneut Zieleniecki den Stürmer im Luftduell gefoult. Diesmal hatte der Verteidiger den Stürmer am Fuß getroffen, und das im Strafraum. Doch die Pfeife von Bacher blieb erneut stumm.

"Ich merke natürlich in dem Moment, dass ich getroffen werde. Der Schuh geht kaputt. Der Socken geht kaputt. Der Fuß tut weh. Dass ich in der Situation dann aufgebracht bin, dass es keinen Elfmeter gibt, ist klar", so Klos, der vor Ärger den kaputten Schuh vor die Füße des Vierten Offiziellen pfefferte. Doch nach dem Spiel gab sich der DSC-Kapitän milder: "Wenn man die Bilder sieht, dann ist das für den Schiedsrichter ganz schwer zu sehen. Es ist gar kein Problem, dass er den nicht gibt." Auch die Gelbe Karte für den Schuhwurf sei "natürlich völlig in Ordnung"

Klos rettet mit spätem Tor einen Punkt

Die Milde konnte sich Klos, der kurz vor der Pause einen Elfmeter verschossen hatte, leisten. Schließlich traf er in der 87. Minute doch noch zum 2:2 und rettete der Arminia so zumindest einen Punkt.

Über das ganze Spiel gesehen gehe das Remis in Ordnung, analysierte Kniat und hob lobend hervor, dass seine Mannschaft lebt, immer kämpft und ein Spiel nie abhakt. Klos pflichtete dem bei: "Die Mannschaft lebt brutal und lässt sich durch nichts unterkriegen. Das macht mich verdammt stolz!"