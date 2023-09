Klopps Pullover-Botschaft genügt

Bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Länderspielpause musste Jürgen Klopp überraschend keine Frage zum DFB beantworten. Er tat es aber trotzdem auf eindeutige Weise.

Mit Liverpool am Samstagmittag in Wolverhampton zu Gast: Jürgen Klopp. IMAGO/Propaganda Photo

Kreativ waren die Fragen, die Jürgen Klopp am Tag vor Liverpools Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beantworten musste, durchaus. Etwa die, ob er im Winter ein weiteres Angebot für Torjäger Mohamed Salah fürchte, der den Avancen aus Saudi-Arabien zuletzt widerstanden hatte. "Machen Sie Witze?", lautete die erwartbare Antwort. "Eine Woche nach dem Ende der Sommer-Transferphase fragen Sie mich nach der Januar-Transferphase? Ich bin im Moment überhaupt nicht besorgt, ich habe noch nicht einmal drüber nachdacht, bevor Sie die Wunde aufs Neue geöffnet haben."

Gerüchte hatte es in den vergangenen Tagen auch um Klopp selbst gegeben, doch kommentieren musste der Coach das Aus von Bundestrainer Hansi Flick und die Spekulationen danach am Freitag nicht: Es fragte niemand danach. Trotzdem machte er mehr als deutlich, was über seinen Berater bereits kommuniziert worden war: Klopp steht dem DFB nicht zur Verfügung.

"Das ist nicht mein achtes Jahr - das ist das erste"

"Ich liebe diese Mannschaft", sagte er an einer Stelle über seine Reds, "und wir sind noch früh in dieser Saison. Ich glaube, es ist auch für die Leute leicht, diese Mannschaft zu lieben. Ich habe das auch schon meinen Spielern gesagt: Das ist nicht mein achtes Jahr. Das ist das erste Jahr dieser Mannschaft. Und genauso gehen wir alles an. Wir wollen eine neue Mannschaft sein und nicht die Kopie einer alten. Und ich bin voll dabei. Das ist das erste Jahr von was auch immer."

Im Oktober vor acht Jahren hatte Klopp in Liverpool übernommen, und obwohl er für viele die Wunschlösung als Flick-Nachfolger wäre, ist er dort vorerst nicht wegzukriegen; sein Vertrag läuft noch bis 2026. Eine ähnlich deutliche Sprache sprach bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Länderspielpause sein Pullover: Als ein Medienvertreter noch vor Beginn der Fragerunde wissen wollte, was da auf Brusthöhe stehe, machte Klopp den Blick frei und las vor: "Liverpool FC." Damit war die Frage nach seinem Commitment schon beantwortet. Klopp erklärte dennoch sicherheitshalber: "Das ist ein Fußballverein."