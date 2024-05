Klopps emotionale Worte zum Abschied: "Ich bin nun einer von euch"

Mit einem 2:0-Heimsieg verabschiedete sich Jürgen Klopp vom FC Liverpool. Im Anschluss richtete der Coach emotionale Worte an die Anhänger der Reds.

Er ist gegangen, wie er immer war: Humorvoll, bescheiden und mit einem Lächeln auf den Lippen. In seiner Abschiedsrede nach seinem 491. und letzten Auftritt als Trainer des FC Liverpool richtete sich Jürgen Klopp nach dem nie wirklich gefährdeten 2:0-Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers an das restlos ausverkaufte Anfield Stadium und blieb sich einmal mehr selbst treu.

Nachdem er von den Anhängern schon vor und während dem Spiel mit zahllosen Bannern, Spruchbändern sowie einer großen Choreografie geehrt worden war, brandete auch bei seinem letzten Einlauf auf den Rasen einmal mehr der Applaus auf. Dann schnappte sich Klopp selbst das Mikrofon und sorgte direkt für den ersten Lacher: "Überrascht", sei er, dass ihn die Tränen noch nicht übermannt hätten, verkündete der Coach zu Beginn seiner Rede, machte dann allerdings schnell klar wieso. "Ich bin so glücklich über die Atmosphäre, über das Spiel und darüber, Teil dieser Familie zu sein", so Klopp.

Klopps Bitte: "Begrüßt den neuen Trainer, wie ihr mich willkommen geheißen habt"

Das Ende seiner Amtszeit nach neun Jahren fühle sich für ihn nicht an wie ein Ende - eher wie ein neuer Anfang. "Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die vor Talent, Jugend, Kreativität und Verlangen nur so strotzt", lobte Klopp seine Elf. Dementsprechend befinde sich der Verein seiner Ansicht nach auch "im besten Zustand seit Jahren". An die Fans gerichtet fügte er dann noch ein weiteres großes Kompliment an. "Wir haben ein tolles Stadion, ein wunderbares Trainingszentrum und euch - die Superpower des Weltfußballs."

Auch die Sorge vor dem anstehenden Trainerwechsel zu Arne Slot, der seinen Wechsel zu Liverpool am Freitag selbst verkündet hatte, wollte der Coach den Anhängern nehmen. Veränderung sei schließlich "gut" meinte Klopp. "Wir entscheiden, ob wir besorgt oder aufgeregt sind. Wir entscheiden, ob wir daran glauben oder nicht glauben. Wir entscheiden, ob wir Vertrauen haben oder nicht. Und seit heute bin ich einer von euch und ich glaube weiterhin an euch alle", erklärte Klopp seine Gefühlslage.

In typischer Klopp-Manier ließ er die Fans auch gleich einmal den Namen seines Nachfolgers singen - so wie sie es noch Minuten zuvor mit dem Namen des Deutschen getan hatten. Zusätzlich richtete er noch eine klare Bitte an das Anfield Stadium. "Wenn die nächste Saison beginnt, wartet nicht ab. Begrüßt den neuen Trainer, wie ihr mich damals willkommen geheißen habt", forderte Klopp ein. "Glaubt weiterhin an die Mannschaft und unterstützt das Team, auch wenn es einmal schwer wird. Ich bin nun einer von euch und werde euch daran halten", so Klopp.