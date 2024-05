"Ich kann das bestätigen": Slot beerbt Klopp als Liverpool-Trainer

Der FC Liverpool hat seinen neuen Trainer gefunden. Arne Slot (45) soll in die Fußstapfen von Jürgen Klopp treten, auch wenn er eigentlich Pep Guardiola nacheifert.

Ein Senkrechtstarter aus den Niederlanden: Klopp-Nachfolger Arne Slot. IMAGO/Box to Box Pictures

Würde der Trainer, der beim FC Liverpool auf die lebende Vereinslegende Jürgen Klopp folgt, es stilistisch ganz anders versuchen, hätte er bei den Fans der Reds vielleicht von vornerein verloren. Zumindest das droht Feyenoord-Coach Arne Slot, der am Freitag allen Spekulationen ein Ende setzte, wahrscheinlich nicht.

"Ich kann bestätigen, dass ich dort der neue Trainer werde", sagte er auf einer Pressekonferenz. Die offiziellen Pressemitteilungen beider Vereine würden in Kürze erscheinen, so der 45-Jährige weiter. Von Feyenoord wird er unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag gegen Excelsior Rotterdam offiziell verabschiedet.

Slot, der als Mittelfeldspieler auf über 200 Einsätze in der Eredivisie kam, ist seit 2019 Cheftrainer. Seine erste Station war AZ Alkmaar, wo er aus den ersten acht Ligaspielen 19 Punkte holte - besser war noch kein Coach im niederländischen Oberhaus gestartet. 2021 schloss sich Slot dann Feyenoord an.

Sein intensiver Fußball mit der 4-3-3-Grundordnung und aggressivem Angriffspressing ähnelte dabei dem über Jahre erfolgreichen Klopp-Fußball - durch das gepflegte Aufbauspiel von hinten raus aber auch dem von Pep Guardiola, den Slot als seine große Inspiration bezeichnet. Er sei wie Guardiola ein "Kontrollfreak", sagte der 45 Jahre alte Niederländer einmal.

Mit Alkmaar hatte Slot gleich seine erste Saison, die wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen worden war, punktgleich hinter Spitzenreiter Ajax beendet. Mit Feyenoord erreichte er 2021/22 auf Anhieb das Conference-League-Finale (0:1 gegen José Mourinhos AS Rom), ein Jahr später führte er den Traditionsklub zur ersten Meisterschaft nach sechs Jahren. In dieser Saison wurde Slots Feyenoord hinter der überragenden PSV Eindhoven um Trainer Peter Bosz Vizemeister.