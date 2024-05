Ungefährdeter Sieg: Liverpool beschenkt Klopp zum Abschied

Zum Abschied beschenkte ihn seine Truppe mit einem 2:0-Heimsieg: Gegen die Wolverhampton Wanderers stand Jürgen Klopp letztmals an der Seitenlinie des FC Liverpool und feierte einen ungefährdeten Dreier.

Zum 491. und letzten Mal stand ein ganz Großer an der Seitenlinie des FC Liverpool: Nach neun Jahren, acht Titeln, darunter der Gewinn der Champions League 2019 und der Meistertitel 2020, sowie 300 Siegen endete das Kapitel Jürgen Klopp bei den Reds mit dem Duell gegen die Wolverhampton Wanderers. Weil sich Liverpool durch durchwachsene Leistungen bereits vor Wochen aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet hatte, stand das letzte Spiel so rein im Zeichen des Abschieds. Bereits vor dem Anpfiff zierte der Schriftzug "Danke Jürgen" die Ränge an der Anfield Road.

Semedo fliegt früh

Bei seiner letzten Liverpool-Startaufstellung vertraute der Coach auf nur einen Wechsel im Vergleich zum turbulenten 3:3 gegen Aston Villa am Montag. Robertson kehrte in die erste Elf und verdrängte Gomez auf die Bank. Balldominant präsentierten sich die Hausherren von Beginn an, doch Lücken fand Liverpool gegen tiefstehende Wolves nur selten. So dauerte es bis zur 17. Minute als Gakpo erstmals gefährlich vor Gäste-Schlussmann José Sa auftauchte, den Führungstreffer aber verpasste (17.).

Im direkten Gegenzug meldeten sich auch die Gäste ein erstes Mal an, Hwang tauchte beim Konter frei vor Alisson auf, setzte seinen Versuch allerdings neben das Tor. Wenig später schwächten sich die Gäste dann selbst, als Schienenspieler Semedo gegen Mac Allister klar zu spät kam und nach VAR-Einsatz folgerichtig vom Platz geschickt wurde (28.).

Doppelschlag: Liverpool schlägt vor der Pause zu

Lange dauerte es in der Folge nicht, bis Liverpool seine neu gewonnene Überzahl auch in Tore ummünzen konnte. Mac Allister, eben noch rüde gefoult worden, stand bei einer Elliott-Flanke goldrichtig und nickte aus neun Metern zur Führung der Reds ein (34.).

Auch ein zweiter Treffer sollte vor der Pause noch gelingen: Nachdem Endo aus der Distanz noch an José Sa gescheitert war, schaltete Innenverteidiger Quansah bei der folgenden Ecke am schnellsten und drückte die Kugel nach einem Abschluss von Salah entscheidend hinter die Linie (40.).

Liverpools Chancenwucher - Dohertys Anschlusstreffer zählt nicht

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Reds drückend dominant: Quasi mit dem Wiederanpfiff netzte zunächst Mac Allister ein, doch der Treffer zählte nicht, weil die Kugel vor dem Treffer knapp die Torauslinie überschritten hatte (46.). Nur wenig später bediente Gakpo Luis Diaz nach einem schlimmen Fehler von Toti, doch der Kolumbianer traf aus sechs Metern nicht ins verlassene Tor (50.).

Auch im Nachgang blieben die Hausherren dran, doch der dritte Treffer wollte einfach nicht fallen. Zunächst scheiterte Gakpo am einmal mehr herausragend reagierenden José Sa, dann lenkte Mac Allister einen Abschluss von Alexander-Arnold knapp über die Latte (58./59.). Ganz abgeschrieben hatten sich aber auch die Gäste noch nicht, knapp zehn Minuten später verpasste Matheus Cunha nach toller Vorarbeit von Ait Nouri den beinahe sicher geglaubten Anschlusstreffer (68.). Auf der Gegenseite fand derweil Salah erneut in José Sa seinen Meister (69.).

Dann brach so langsam die Schlussphase an und während sich der Fokus der Anhänger immer mehr vom Platz auf den Trainer verlagerte, plätschterte die Partie auch weitgehend vor sich hin. Eine Ausnahme stellte Dohertys vermeintlicher Anschlusstreffer dar, doch eine knappe Abseitsstellung des Jokers machte auch diesen zunichte (86.).

Und so blieb es am Ende beim klaren und verdienten 2:0 zum Abschied von Jürgen Klopp an der Anfield Road. Die Reds beenden die Spielzeit 2023/24 auf dem dritten Tabellenplatz und werden in der kommenden Saison unter Arne Slot wieder angreifen, die Wolves

wurden derweil 14.