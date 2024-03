Klopp sorgt für große Lacher: "Soll ich ihn mit in den Urlaub nehmen?"

Nach Liverpools 5:1 in Prag 08.03.2024

0:42Als Jürgen Klopp nach dem 5:1-Sieg in der Europa League gefragt wurde, welchen Spieler von Sparta Prag er sich in Liverpool wünschen würde, antwortete er in gewohnter Manier und sorgte für Gelächter. Eine Lobeshymne hatte er für seinen Angreifer Darwin parat.