Showdown im Tabellenkeller: Udine schickt Frosinone in die Serie B

Serie A - Highlights by DAZN 27.05.2024

5:12In einer hitzigen Atmosphäre in Frosinone kam es zum großen Duell um den Klassenerhalt. Zwar war die Heimelf lange überlegen, doch das goldene Tor machte am Ende der Gast. Joker Keinan Davis stach und rettete sein Team vor dem Gang in die zweite Liga.