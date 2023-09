Klein, aber oho: Vorsicht vor Lettland

Gleich drei Länder mit weniger als drei Millionen Einwohnern finden sich im Viertelfinale der WM wieder: Slowenien, Litauen und Lettland, das wahrscheinlich die größte Überraschung des Turniers ist und nun auf die deutsche Auswahl trifft.

Basketball ist seit jeher ganz groß im Baltikum, so auch in Lettland, das traditionell über exzellente Dreierschützen verfügt, eine gute Defense spielt und auf Teambasketball setzt. Dass die Letten eine ernstzunehmende Mannschaft sind, haben sie bei der WM längst mit Siegen über europäische Schwergewichte wie Frankreich (88:86) und Spanien (74:69) sowie ihren jüngsten Erfolg über Brasilien (104:84), das zu den besten Teams Südamerikas zählt, längst bewiesen - nur gegen das Star-Ensemble aus Kanada zog man den Kürzeren (75:101).

Deutschland darf den kommenden Viertelfinalgegner also keinesfalls unterschätzen, will man keine böse Überraschung erleben. Die größte Stärke der Letten ist aber nicht ihre Treffsicherheit von draußen, sondern ihre Abwehrarbeit: Gegner werden stark übergeben, die Laufintensität ist hoch und man erhält nur wenig Freiraum. Eine Schlüsselrolle dabei fällt Andrejs Grazulis zu. Der 30-Jährige von Aquila Basket Trento (Italien)? hat sich in Abwesenheit von Topstar Kristaps Porzingis (28) gerade defensiv zum Leistungsträger gemausert.

Starke Defense, starke Offense

Doch auch die Offense der Letten ist nicht von schlechten Eltern, wie man so schön sagt. Als Team versenken die Balten 40,2 Prozent ihrer Dreier (66/164), aus dem Feld liegt die Quote bei 63,5 Prozent (99/156). Die hohe Dreierquote veranlasste die Brasilianer dazu, gegen die Letten auf eine Zonen-Verteidigung zu setzen. Das ging mächtig nach hinten los, da die Mannschaft des italienischen Trainers Luca Banchi (2018 für kurze Zeit Coach in Bamberg) darauf bestens vorbereitet war und dank ihres soliden Passspiels - Lettland erlaubt sich nur sehr wenige Turnover - eigene Spieler immer wieder in gute Positionen brachte.

Umso beeindruckender erscheint der Lauf der Letten, da sich während des Turniers der erfahrene Dairis Bertrans (33) verletzte und ausfällt. Bertrans' Fehlen nutzte der international eher unbekannte Arturs Zagars (23), um sich ins Rampenlicht zu spielen - gegen Brasilien glänzte der mit 17 Punkten. Bärenstark zeigte sich auch Davis Bertrans, Dairis' jüngerer Bruder, und Forward bei den Oklahoma City Thunder. Der Forward ging voran, erwies sich als Leader und punktete mit Ausnahme des Spiels gegen Kanada stets mindestens zweistellig.

Ähnlichkeiten zum deutschen Team

Die Letten ähneln in vielen Bereichen sogar der deutschen Mannschaft, das zeigt allein schon ein Blick auf die Statistiken, die in vielen Bereichen wie Zweier- und Dreierquote, Turnovers, Assists oder Blocks auf einem Level sind. Dennoch ist die deutsche Auswahl individuell besser besetzt, hat auch den tieferen Kader und mit Dennis Schröder eindeutig klare Tempovorteile.

Auch dürfte der deutsche Frontcourt mit Moritz Wagner, Johannes Voigtmann und Daniel Theis den Letten große Probleme bereiten; in Kombination mit den schnellen Guards wie eben Schröder oder Maodo Lo könnte daher das Fast-Break-Spiel am Ende den großen Unterschied machen - und Deutschland das Halbfinale bescheren.