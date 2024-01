Klarheit bei Polanski: Mönchengladbachs U-23-Trainer verlängert

Eugen Polanski wird sich auch über das Saisonende hinaus um die Talentförderung bei Borussia Mönchengladbach kümmern. Am Freitag gab der Bundesligist die Vertragsverlängerung mit dem Trainer seiner U 23 bekannt.

Bei Borussia Mönchengladbach herrscht auf der Trainerposition der U 23 frühzeitig und langfristig Klarheit: Eugen Polanski hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Fohlen bis 2026 verlängert. Nicht unbedingt selbstverständlich, sollen sich im Herbst schließlich höherklassige Klubs nach dem 37-Jährigen erkundigt haben.

Doch Polanski möchte erstmal in Mönchengladbach weiter als Trainer reifen: "Ich weiß es zu schätzen, dass mir Borussia die Möglichkeit gegeben hat, auf einem so hohen Niveau zu arbeiten und freue mich darüber, meine Entwicklung hier fortsetzen zu können", so der 254-malige Bundesliga-Spieler in einer Meldung, in der er auch von "unkomplizierten Gesprächen" berichtet.

Polanski muss in dieser Saison bei der Borussia-Reserve einen Umbruch bewältigen und steht mit seinem Team in der Regionalliga West nur aufgrund der mehr geschossenen Tore auf einem Nichtabstiegsplatz. Kein Grund für die Verantwortlichen, an den Fähigkeiten des Übungsleiters zu zweifeln: "Wir waren schon bei seiner Ernennung zum U-17-Trainer überzeugt davon, dass Eugen ein großes Trainer-Talent ist. Diese Einschätzung hat er durch seine Entwicklung in den letzten Jahren untermauert", unterstreicht Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, geht hingegen auf die sportliche Situation der Gladbacher Zweitvertretung ein: "Dass wir durch die Vertragsverlängerung vor Beginn der Rückrunde Klarheit auf dieser wichtigen Position haben, ist hilfreich, um fokussiert daran zu arbeiten, die Mannschaft weiterzuentwickeln und dadurch in der Tabelle wieder weiter nach vorne zu kommen."