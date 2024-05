"Klare Philosophie": Brendel wird neuer Sportchef bei Dynamo Dresden

Thomas Brendel wird zum 1. Juni 2024 neuer Geschäftsführer Sport bei der SG Dynamo Dresden. Das gab der Drittligist wenige Tage nach Ende der Saison bekannt.

Die Entscheidung, Thomas Brendel ab Anfang Juni zu installieren, habe der Aufsichtsrat des Vereins in dieser Woche gefasst. Der 48-Jährige übernimmt damit die Verantwortung für den gesamten sportlichen Bereich der SGD von David Fischer und Stephan Zimmermann, die nach der Freistellung von Ralf Becker diese Funktion interimsweise ausgeübt hatten.

"Wir haben uns bei unserem Auswahlprozess in den zurückliegenden Wochen intensiv mit verschiedenen Bewerbern beschäftigt und uns am Ende für Thomas Brendel entschieden, da wir davon überzeugt sind, mit ihm in den kommenden Jahren unsere Ziele im sportlichen Bereich zu erreichen", wird Dynamos stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg zitiert.

Brendel gilt als "Kenner des deutschen Profi-Fußballs, er bringt neben einem großen Netzwerk auch tiefgehende Erfahrungen sowie eine klare Philosophie von Fußball und Führungskultur mit nach Dresden, die zu uns passt", ist Ziegenbalg überzeugt. Einen besonderen Dank sprach dieser den Vorgängern Fischer und Zimmermann aus, die bereits "hervorragende Arbeit hinsichtlich der Vorbereitung auf die neue Saison" geleistet hätten.

Brendel, Jahrgang 1976, kickte zwischen 1997 und 2010 selbst für 1860 München, die Kickers Offenbach, Schweinfurt 05, Wehen Wiesbaden sowie den FSV Frankfurt (insgesamt 234 Pflichtspiele). Er erwarb anschließend die A-Lizenz und war zwischen 2011 und 2017 Cheftrainer bei der Zweitvertretung des SV Wehen Wiesbaden, bei Borussia Fulda und beim FSV Frankfurt in der Hessenliga sowie der Regionalliga.

Trennung vom FSV am Montag - Lob für Dresdens Trainerwahl

Seit 2018 war Brendel als Sportdirektor beim FSV Frankfurt tätig. Am Montag hatten sich die Hessen dann vom langjährigen sportlichen Verantwortlichen getrennt. Das Engagement in Dresden stand bevor. "Ich bin sehr stolz, mit dieser Verantwortung betraut zu werden und bei einem solch großen Verein arbeiten zu dürfen", sagt Brendel: "Ich freue mich auf das Kennenlernen der gesamten Dynamo-Familie und insbesondere der tollen Fans, die uns in der kommenden Saison wieder herausragend unterstützen werden. Zunächst gilt es, in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam schnellstmöglich den Kader weiter zu verstärken."

Auch Brendel dankte seinen Vorgängern für deren Arbeit - und für den neuen Trainer Thomas Stamm. Dieser passe "hervorragend in die zukünftige sportliche Ausrichtung".