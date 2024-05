"Wunschkandidat" Stamm wird zur neuen Saison Dynamo-Trainer

Die SG Dynamo Dresden hat Klarheit geschaffen: Thomas Stamm übernimmt wie erwartet zur neuen Saison das Traineramt beim Drittligisten.

Erst ein neuer Trainer, dann ein neuer Sportchef - diese Marschroute hatte Dynamos Kommunikationsgeschäftsführer David Fischer, der aktuell auch den sportlichen Bereich verantwortet, unlängst skizziert. Der erste Part ist nun erledigt: In Thomas Stamm wurde ein Nachfolger für den am 20. April entlassenen Markus Anfang gefunden. Der 41-jährige Schweizer übernimmt zur kommenden Saison das Ruder bei der SGD. Bis zum Ende dieser Spielzeit hatte das Interims-Trio Heiko Scholz, Willi Weiße und Ulf Kirsten die Mannschaft betreut.

Stamm schien der logische Nachfolger von Christian Streich beim SC Freiburg zu sein. Der Bundesligist, bei dem er vor knapp neun Jahren zunächst die U 19 übernommen hatte, entschied sich bekanntermaßen anders - und Stamm sich deshalb dazu, den Verein zu verlassen. In Dresden geht er im Sommer eine neue Herausforderung an.

"Die SG Dynamo Dresden ist in meinen Augen eine der Top-Adressen im deutschen Fußball", sagte Stamm am Sonntag. "Der Verein hat großes Entwicklungspotenzial und die Verantwortlichen und Spieler zeigen mir, dass sie gewillt sind, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen."

Stamm, der Sohn eines Schweizers und einer Deutschen, lässt offensivorientiert spielen, in der Systematik ist er sehr flexibel, oft verändert er seine taktische Ausrichtung auch während der 90 Minuten. Zu seinen Schützlingen prägt der ehemalige Außenbahnspieler, der unter anderem für den FC Schaffhausen und den FC Winterthur aktiv war, ein gutes und doch auch autoritäres Verhältnis. Zu den größten Erfolgen Stamms zählt neben der Vizemeisterschaft in der Saison 2022/23 in der 3. Liga der Triumph mit den A-Junioren des Sport-Clubs im DFB-Junioren-Pokal-Finale 2018.

Er hat nachgewiesen, dass er für den von uns im Leitbild festgelegten Weg als Ausbildungsverein stehen kann und soll die Entwicklung unserer Mannschaft vorantreiben, gepaart mit sportlichem Erfolg. David Fischer

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Thomas Stamm unseren Wunschkandidaten für den Posten des Cheftrainers bei unserer Sportgemeinschaft gewinnen konnten", erklärte Fischer. Stamm habe "nachgewiesen, dass er für den von uns im Leitbild festgelegten Weg als Ausbildungsverein stehen kann und soll die Entwicklung unserer Mannschaft vorantreiben, gepaart mit sportlichem Erfolg".

In der kommenden Saison soll Stamm die SGD wieder auf Zweitligakurs bringen. Nach Aufstiegsplatz zwei zum Jahreswechsel hatte Dynamo im neuen Kalenderjahr eine sportliche Talfahrt hingelegt und den angepeilten Aufstieg verspielt. Sogar die Qualifikation für den DFB-Pokal hatte für "Elbflorenz" auf der Kippe gestanden, wurde am letzten Spieltag aber eingetütet. Und einen Titel gibt es auch noch zu holen: Am 25. Mai steht Dynamo im Finale des sächsischen Landespokal gegen Erzgebirge Aue (15.45 Uhr, LIVE! bei kicker).