Kimmich ist der neue Mann vom Elfmeterpunkt

Der Treffer zum finalen 1:1 änderte am Ausscheiden des FC Bayern gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League nichts mehr und gab doch Aufschluss über eine spannende Frage: Joshua Kimmich ist Bayerns neuer Elfmeterschütze.

Zweimal ein kurzes, knackiges "ja" von Joshua Kimmich, und der Fall ist geklärt. Mit dem ersten antwortete er auf die Frage des kicker, ob abgemacht gewesen sei, dass er der Schütze bei einem Elfmeter sei. Mit dem zweiten, ob er auch den nächsten schießen werde. Damit ist klar, dass der Sechser bis auf Weiteres der neue Elfmeterschütze Nummer eins beim FC Bayern ist.

Sehr entschlossen schnappte sich Kimmich den Ball, als der insgesamt schwache Schiedsrichter Clement Turpin auf Intervention des VAR und nach der Ansicht der Szene am Spielfeldrand aufs Feld zurückkehrte und auf Handelfmeter in der 82. Minute entschied. Ebenso entschlossen hämmerte Kimmich nach einer kurzen Verzögerung beim Anlauf den Ball halbhoch mittig ins Tor. 1:1. Ergebniskosmetik und Klarheit in der Schützenfrage beim FC Bayern. Diese Stelle war seit Sommer mehr oder weniger vakant, als mit Robert Lewandowski der langjährige und fast immer sichere Mann für solche Fälle den Verein in Richtung FC Barcelona verlassen hatte.

Versucht hatten sich in dieser Saison bereits Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry. Mané traf zu Saisonbeginn beim 7:0 in Bochum, später noch beim 5:2 gegen Mainz, allerdings erst im Nachschuss. Choupo-Moting verschoss beim 6:1 gegen Bremen, Gnabry verwandelte im Rückspiel zum 3:0 gegen Bochum. Damals fehlte Kimmich wegen einer Gelbsperre. Gnabry wiederum kam beim 1:1 gegen City am Mittwochabend nicht zum Einsatz, schmorte nach zuletzt enttäuschenden Leistungen 90 Minuten auf der Bank. Das Thema schwelte im Kader, noch im Wintertrainingslager in Katar befand sich der damalige Trainer Julian Nagelsmann auf der Suche nach einem etatmäßigen Schützen.

Kimmichs Elfmeter-Erfahrungen

Groß in Erscheinung getreten war Kimmich bei Elfmetern bislang nicht. 2016 verschoss er als einziger Bayer im Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. Allerdings folgenlos, die Münchner gewannen dennoch den Cup. Bei der Europameisterschaft im selben Jahr traf er unter größtem Druck im Viertelfinale gegen Italien. Hätte er damals verschossen, wäre Italien im Elfmeterschießen weitergekommen, am Ende gab es in diesem Duell auch dank Kimmich ein Happy End für den DFB.