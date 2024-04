"Kieler Woche" geht für Eimsbüttel am Sonntag weiter

Sechs Punkte trennen den Eimsbütteler TV vom 15. Tabellenplatz und damit von einer möglichen Rettung über die Relegation. Mit einem weiteren Überraschungserfolg gegen Holstein Kiel II könnte noch einmal Bewegung in den Klassenkampf kommen, auch wenn man in Eimsbüttel den Liga-Verbleib bereits abgeschrieben hat.

Co-Trainer Jons Struckmann vertrat in den letzten vier Monaten Chefcoach Khalid Atamimi, der nach seiner berufsbedingten Auszeit wieder in Hamburg erwartet wird. IMAGO/Justus Stegemann

Mehr zur Regionalliga Nord News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Es herrschte großer Jubel unter den Fans in Eimsbüttel: Rund 2650 Anhänger bejubelten den 4:0-Erfolg gegen Kilia Kiel und den damit verbundenen (gemeinsamen) Aufstieg. Rund zehn Monate später hat sich am Kräfteverhältnis auf dem Platz wenig geändert: Der ETV gewann das Nachholspiel am Mittwochabend 5:1 - allerdings nur noch vor einer Handvoll Zuschauern, unter denen die Euphorie inzwischen verflogen ist.

Dabei stirbt die Hoffnung natürlich zuletzt, aber mit dem Klassenerhalt hat man in Eimsbüttel längst abgeschlossen. "Wir haben uns aber vorgenommen, bis zum Schluss alles aufzusaugen, mitzunehmen und das Bestmögliche herauszuholen", sagte Co-Trainer Jonas Struckmann, der seit Jahresbeginn die Geschicke am Lokstedter Steindamm leitet. Seitdem die Rückkehr in die Oberliga quasi feststeht, klappt dies gut: Gegen Titelaspirant Phönix Lübeck wurde 2:1 gewonnen, die zuvor 13-mal ungeschlagene SV Drochtersen/Assel hatte man lange am Rande einer Niederlage, und nun gab es gegen Kilia Kiel den höchsten Saisonsieg: Nach dem frühen Rückstand durch ein Geschenk von Keeper Aboubakar Fofana schossen Henry Koeberer, Dominik Akyol, Niklas Bär und die eingewechselten Max Baafi und Nick Leptien den fünften Regionalliga-Erfolg heraus.

Holt Eimsbüttel den Rechenschieber noch einmal heraus?

Damit haben die Eimsbütteler einen mehr als die anderen beiden Aufsteiger zusammen. Und sollte es am Sonntag zum Abschluss der "Kieler Woche" einen weiteren Sieg geben, würden die Optimisten wohl sogar wieder den Rechenschieber herausholen. Denn rein theoretisch könnte Rang 15 für die Relegation gegen den Vizemeister Niedersachsens reichen - momentan sind es dafür allerdings noch sechs Punkte Rückstand auf Jeddeloh.

Der Heimauftritt am Sonntag gegen Holstein Kiel II könnte ein besonderer werden, denn Chefcoach Khalid Atamimi wird nach seinem viermonatigem beruflichen Engagement in Indonesien rechtzeitig zu seinem 33. Geburtstag in der Hansestadt zurückerwartet. Ob er sich dann gleich wieder auf die Bank setzen wird, sei dahingestellt. Auf jeden Fall muss er weiter auf die verletzten Keeper Viktor Weber sowie Stürmer Tyrese Boakye verzichten. Dafür kehrt Jasper Hölscher nach abgesessener Gelb-Sperre in den Kader zurück.

Selbst wenn es erwartungsgemäß am Ende für den Klassenerhalt nicht reichen sollte, haben diverse Spieler noch Ziele, die über das Prädikat "bester Aufsteiger" hinaus gehen. Schließlich geht es auch darum, sich für Verträge bei anderen Vereinen ins Gespräch zu bringen. Dies gelang zumindest schon mal Henok Tewolde, der nach drei ETV-Jahren bis 2026 bei Eintracht Norderstedt unterschrieb. Und es soll ja gar nicht so weit entfernte Vereine geben, die für die nächste Saison noch relativ viel Bedarf haben.