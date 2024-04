Remis in Hannover: Starke Oldenburger heizen das Titelrennen an

Hannover 96 II hat an der Tabellenspitze weiter alle Trümpfe in der Hand: Das 1:1 gegen den VfB Oldenburg aber war das zweite sieglose Spiel in Folge.

Nach der überraschenden Niederlage der Hannoveraner gegen den Bremer SV kam jüngst neue Spannung ins Titelrennen, am Sonntagmittag nun wollte der Primus wieder in die Spur zurückkehren. Das gelang gegen den VfB Oldenburg nur teilweise - 1:1 der verdiente Endstand.

Ohne Goalgetter Gindorf, dafür mit Damar und Neu-Profi Chakroun in der Startelf begann der Tabellenführer mit mehr Ballbesitz und der ersten Chance: Peitzmeier war gegen Damar zur Stelle. Nach zehn Minuten musste dann auch Wechsel im Tor der 96er eingreifen, vor allem Krasniqis Großchance parierte der Youngster stark.

Es kam also nicht überraschend, dass die stärker werdenden Gäste nach einer Viertelstunde in Führung gingen: Brand machte es wuchtig wie platziert und brachte Oldenburg mit 1:0 in Front (14.). Und auch in Folge presste der VfB hoch und verdiente sich den Spielstand gegen defensiv wacklige Hannoveraner mit einem engagierten Auftritt. Mitte des Durchgangs wurde dann der Primus wieder aktiver, den Bemühungen fehlte es aber an Esprit. Gefährlicher wurde es weiter für das Tor von Wechsel, der zweimal hellwach war. Aufgrund der Chancenverteilung stand zur Pause eine hochverdiente Führung der Oldenburger.

Damar gleicht aus

Auch der zweite Durchgang sah weiter einen Gast im Vorwärtsgang, Oldenburg wollte das zweite Tor nachlegen. Hannover tat sich im Spiel nach vorne weiter äußert schwer, kam in der Anfangsphase kaum aus der eigenen Hälfte. Das besserte sich zwar nach und nach, doch die VfB-Defensive blockte lange alle Versuche der Gastgeber weg. Die dickste Chance hatte Foti, der aus Kurzdistanz den Ball nicht traf.

In der Schlussphase machte die Heimelf dann aber vermehrt Druck und fuhr dafür auch den Lohn ein: Damar - über den es fast immer ging, wenn es gefährlich wurde - bekam einen Ball am Strafraum und setzte ihn zum 1:1 flach ins rechte Eck (70.). Nun war Oldenburg in der Defensive, hatte vorne aber auch Pech bei einem Lattentreffer. So blieb es am Ende bei der verdienten Punkteteilung.