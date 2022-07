Kickers Offenbach knacken Regionalliga-Dauerkarten-Rekord

Die Kickers Offenbach haben es geschafft und ihren eigenen Regionalliga-Dauerkarten-Rekord aus der Saison 2015/16 übertroffen.

Das Stadion am Bieberer Berg wird auch in dieser Regionalliga-Spielzeit wieder gut gefüllt sein. IMAGO/Beautiful Sports

Geknackt! Die Kickers Offenbach haben laut eigenen Angaben ihren Regionalliga-Dauerkarten-Rekord aus der Saison 2015/16 übertroffen. 3700 Saisontickets gingen damals über die Ladentheke. In dieser Spielzeit hat der OFC bereits 3709 (Stand 27. Juli) verkauft und damit schon neun mehr als noch vor sieben Jahren. "Ihr seid Weltklasse! Und wer weiß, vielleicht schaffen wir ja sogar die 4000", bedankte sich der Traditionsvereins auf Social Media bei seinen Anhängern.

Erstmals ernst wird es für die Kickers Offenbach und deren Fans am kommenden Samstag in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal. Zu Gast am Main ist Fortuna Düsseldorf. OFC-Geschäftsführer Matthias Georg gab sich im Gespräch mit dem kicker kämpferisch: "Wir wollen weiterkommen und die Leute begeistern." Noch wichtiger sei aber das erste Punktspiel in Worms, das dann am Sonntag, 7. August, stattfinden wird.