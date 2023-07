kicker-Managerspiele: Jetzt Zweitliga-Team aufstellen

Während die Profis in der schweißtreibenden Vorbereitung an den Grundlagen feilen, können die Managerspieler rechtzeitig vor Start der Zweitliga-Saison (28. Juli) an ihren Classic und Interactive Teams tüfteln.

Sind nach vielen Jahren zurück in der 2. Liga: Lars Stindl (KSC) und Max Kruse (SCP). Picture Alliance/imago images