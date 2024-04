Kerber verlässt den FCS "in eine höhere Liga"

Die Zeit von Luca Kerber beim 1. FC Saarbrücken endet nach dieser Saison. Das teilte der Drittligist am Donnerstagabend mit.

Der 22-jährige Kerber wird seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Saarbrücken nicht verlängern und den Traditionsverein zum 1. Juli verlassen. Dies teilten die Saarländer am Donnerstagabend mit.

"Es hat sich schon länger abgezeichnet und ist jetzt auch bestätigt. Luca wird uns im Sommer leider verlassen. Wir haben uns sehr darum bemüht, ihn hier im Verein zu halten und ihm eine entsprechende Perspektive aufgezeigt. Jedoch ist es auch verständlich, dass er die Chance nutzen möchte, sich jetzt in einer höheren Liga zu beweisen", so Trainer und Manager Rüdiger Ziehl. Um welche Liga oder gar um welchen Verein es sich handelt, ließ Ziehl offen.

Erster Drittliga-Einsatz mit 18 Jahren

Mittelfeldspieler Kerber ist zweifelsohne einer der talentiertesten und begehrtesten Drittliga-Spieler, seit längerer Zeit wird er mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Er spielt seit 2016 beim FCS, nachdem er vom SSV Pachten in die Jugendabteilung der Saarbrücker gewechselt war.

Am 9. Januar 2021 absolvierte er als 18-Jähriger sein erstes Drittligaspiel, seinerzeit in Meppen. Seither lief er in bislang 104 Spielen in der 3. Liga im Trikot der Blau-Schwarzen auf, in der laufenden Spielzeit in 25 Punktspielen (vier Tore, zwei Assists, kicker-Notenschnitt 3,14). Hinzu kamen die fünf Pokalpartien des Favoritenschrecks FCS, der erst am Dienstag gegen Zweitligist Kaiserslautern im Halbfinale scheiterte.