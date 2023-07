Kennt Kniat bereits aus Verl: Lannert wechselt zu Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld hat den 15. externen Neuzugang des Sommers vorgestellt. Christopher Lannert kommt vom TSV 1860 München zum Zweitliga-Absteiger.

Nur ein Jahr nach seiner Rückkehr zum TSV 1860 München, für den er in der Jugend bereits spielte, verlässt Christopher Lannert die Löwen schon wieder. Der Rechtsverteidiger schließt sich dem Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an und folgt damit Semi Balkahia, der in diesem Sommer bereits den gleichen Weg ging - und erleichtert damit in München gleichzeitig die Suche nach einem Nachfolger für den abgewanderten Top-Stürmer Bär.

In seiner Geburtsstadt München, wo Lannert 29 der 38 Drittliga-Partien absolvierte (vier Assists), hatte er noch einen Vertrag bis 2024. Zu einer Ablöse machten die Bielefelder jedoch keine Angabe. Auch die Laufzeit des neuen Kontrakts ließ der DSC offen.

In Bielefeld trifft Lannert auf seinen ehemaligen Coach Michel Kniat, unter dem er beim SC Verl nach dessen Übernahme im Saisonendspurt 2021/22 gesetzt war. Insgesamt lief der Außenverteidiger in zwei Jahren 69-mal für Verl auf (ein Tor, fünf Vorlagen). Hinzu kommen 84 Einsätze für den FC Augsburg II (sechs Tore, zwölf Assist).

Flexibilität und Erfahrung sprechen für Lannert

Nach seinem kurzen Gastspiel in der Heimat geht es nun zurück nach Ostwestfalen. "Ich freue mich jetzt auf alles, was kommt: Die Jungs kennenlernen, direkt ins Training einsteigen und in der Vorbereitung den Grundstein für eine gute Saison bei diesem Traditionsverein legen", blickte Lannert voraus.

Für den beidfüßigen Verteidiger habe vor allem die Flexibilität - Lannert kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden - gesprochen. Dazu kenne er die 3. Liga "bestens", wie Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Kniat in einer gemeinsamen Pressemitteilung betonen.

"Von dieser Erfahrung wird unsere Mannschaft profitieren. Er ist im Nachwuchs des FC Augsburg sehr gut ausgebildet und auf den Profibereich vorbereitet worden. Bei der Arminia werden wir nun den Weg gemeinsam weitergehen", gaben sich die Verantwortlichen überzeugt.

Das große Bielefelder Puzzle setzt sich damit Stück für Stück zusammen. Nach 26 Abgängen ist Lannert der 15. externe Neue bei den Arminen, hinzu kommt Leih-Rückkehrer Vladislav Cherny sowie Fabian Klos und Christopher Schepp, die dem Verein erhalten blieben. 18 Profispieler stehen damit zurzeit im Kader.